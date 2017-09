Прятавшийся от урагана «Ирма» в винном погребе миллиардер показал масштабы разрушения

Британский миллиардер Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group, опубликовал в своем Instagram видео, на котором запечатлены развалины его роскошного дома на острове Некер (Британские Виргинские острова), разрушенного ураганом «Ирма».

В своем Twitter миллиардер также опубликовал несколько снимков, сделанных после того, как по Некеру прошел ураган.

Necker damage huge, but BVI #Irma story is not about Necker - about 1000s of people who've lost homes & livelihoods https://t.co/0USuxvk1dSpic.twitter.com/BaUpvJ22pv