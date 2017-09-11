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Названа главная опасность страстного секса

11 сентября 2017, 11:55

Это травма гениталий при коленно-локтевой позе.

Бразильские ученые выяснили, в каких случаях половой акт несет высокий риск перелома мужского полового органа, сообщает Lenta.ru.

Согласно выводам специалистов из Университета Рио-де-Жанейро, большая часть пациентов получила травму гениталий при коленно-локтевой позе во время страстного секса. Статья исследователей опубликована в журнале International Journal of Impotence Research.

Ученые обследовали 90 пациентов в возрасте от 18 до 66 лет, которым был диагностирован перелом полового органа. Исследователи выяснили обстоятельства, при которой произошла травма. Оказалось, что в 69 случаях повреждения были получены именно во время сексуальной активности. 10 процентов переломов произошли при положении «женщина сверху», 25,5 процента — при миссионерской позе, а 41 процент — при коленно-локтевой позе.

При переломе полового органа возникает разрыв белочной оболочки, которая покрывает пещеристые тела, наполняемые кровью при возбуждении. Повреждение гениталий чаще происходит во время эрекции, что вызывает кровоизлияния и образование гематом. Травма требует срочной медицинской помощи, промедление может стать причиной осложнений в виде эректильной дисфункции, искривления или постоянной боли при половом акте.

Фото: соцсети

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