Вклады физлиц в национальной валюте за июль 2017 года

Несмотря на колебания валютного курса тенге, казахстанцы продолжают увеличивать вклады в нацвалюте. Годовая ставка вознаграждения по тенговым депозитам на 1 года варьируется от 8,0 до 13,2%.

Срочные и условные вклады физлиц в июле 2017 года выросли на 1,9%, рост за год составил 8,0%, до 7,19 трлн тг.

Больше половины своих сбережений население держит в иностранной валюте - 52,8% или 4,18 трлн тг, рост за июль на 2,0%, за год же объем таких вкладов уменьшился на 12,4%. В прошлом месяце доля вкладов в инвалюте составляла 58,1%, годом ранее - 71,7%.

Вклады в национальной валюте при этом показывают стабильный рост, за июль рост составил 1,9%, до 3,01 трлн тг. За год тенговые депозиты увеличились на 59,4%.

На положительную динамику роста объема вкладов физлиц в национальной валюте влияют высокие ставки по таким депозитам. Ставка вознаграждения по депозитам физлиц в тенге на срок до 1 года на июль 2017 года составляет 12,2%, в прошлом месяце и годом ранее - 12,6%, в то время как ставка по депозитам в инвалюте на таких же условиях за год упала с 2,4% до 1,5% по данным НБ РК.

Доля вкладов в национальной валюте у банков, входящих в систему коллективного страхования за год к концу июля 2017 выросла с 32,0% до 44,9% и составила 3,6 трлн тенге. Рост за год на 1,2 трлн тг (52,1%).

По годовому росту депозитов в национальной валюте лидирует Kaspi Bank, портфель таких вкладов за июль 2016-2017 года вырос на 211,9 млрд тг (71,3%), до 509,1 млрд тенге. Доля от РК увеличилась с 12,6% до 14,1% - топ-3 по данному показателю. Депозиты в тенге от всего портфеля розничных вкладов занимают 63,0%, против 45,1% годом ранее.

На втором месте - Народный Банк, с ростом за год на 196,6 млрд тг (43,8%), до 645,4 млрд тенге. Не смотря на сокращение доли от БВУ РК с 19,0% до 17,9%, банк удерживает 1 место по объему вкладов в тенге. Доля вкладов в тенге от общего портфеля выросла с 28,5% до 39,4%.

Замыкает тройку лидеров Qazkom, с годовым ростом на 190,3 млрд тг (43,8%). Объем вкладов в тенге составил на конец июля 2017 года 563,5 млрд тг - топ-2. Доля от РК сократилась с 15,8% до 15,7%. Вклады в национальной валюте в депозитном портфеле банка составляют 42,4%, годом ранее - 25,8%.

Депозиты в национальной валюте сроком на 1 год предлагают 28 из 33 БВУ (65 предложений).

Среди ТОП 10 БВУ по годовому приросту вкладов в национальной валюте 9 банков (18 предложений) открывают депозиты в тенге сроком на 1 год.

Годовая ставка вознаграждения в сегменте варьируется от 8,0 до 13,2%. Средняя - 11,5%. Самая максимальная ставка у АТФБанка - 13,2%, следом идут Евразийский - 13,1% и Цесна - 13,0%.

Годовая эффективная ставка в среднем в сегменте составляет 12,1%. Самая максимальная ГЭСВ 14,0% указана у АТФБанка и Евразийского. Замыкает тройку лидеров - Цеснабанк, с эффективной ставкой 13,8%.

По наименьшей минимальной сумме входа лидирует БЦК - 0 тенге, следом идет Kaspi - 1 000 тенге. Qazkom и Сбербанк делят 3 место с минимальной суммой входа 3 000 тенге.