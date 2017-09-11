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Мировые цены на нефть растут

11 сентября 2017, 11:59

Октябрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 0,78% до $47,85 за баррель.

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть растут, об этом свидетельствуют данные торгов, сообщает Gazeta.ru.

Октябрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 0,78% до $47,85 за баррель.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре увеличились на 0,46% до $54,03 за баррель.

Фото: РИА Новости

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