Октябрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 0,78% до $47,85 за баррель.

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть растут, об этом свидетельствуют данные торгов , сообщает , сообщает Gazeta.ru





Октябрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 0,78% до $47,85 за баррель.





На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре увеличились на 0,46% до $54,03 за баррель.



