Эксперт о переходе на латиницу: Интерес к казахскому языку возрастет

Обновление алфавита государственного языка – это суверенное дело государства. Очевидно, это обновление не ущемляет другие применяемые языки, которые остаются на прежней графике. Об этом на проходящих сегодня в мажилисе парламентских слушаниях на тему «О вопросах введения единого стандарта алфавита государственного языка на латинской графике», сказал заместитель директора Института евразийской интеграции Сергей Васильевич Селиверстов , сообщает , сообщает Zakon.kz





Эксперт рассказал, что в мировой истории есть немало примеров модернизации алфавита. Модернизировались и европейские алфавиты. В эпоху Возрождения средневековый готический алфавит, который посчитали варварским, был модернизирован по античным образцам. Так в Италии в 15 веке возникла классическая латиница, как ее тогда называли – антиква. Этот алфавит совершенствовался в разных странах, в том числе в Англии.





Модернизировался в свое время и славянский алфавит. В 18 веке Петр I, проводя европеизацию России, ввел новый гражданский шрифт, в котором старая кириллица была модернизирована по образцам все той же европейской латиницы. Наконец, в 20 веке в 20-30 годы, когда из 72 языков СССР 50 были переведены на латиницу, разрабатывался, как известно, проект перевода на латиницу русского языка. Сторонником такого перевода был первый нарком просвещения РСФСР Анатолий Луначарский. Всем известен и опыт Турции, которая волей Мустафы Кемаля-паши успешно перешла с арабицы на латиницу в 1928 году. Тогда же, фактически синхронно, были переведены на латиницу и тюркские языки СССР.





«Модернизация алфавитов – это нормальная историческая практика. О последствиях можно было бы беспокоиться в одном случае – если бы в качестве алфавита предлагался сложный, не столь распространенный, например иероглифический алфавит. Но, ситуация другая – предлагается самый распространенный, используемый так или иначе, в той или иной форме, во всем мире. В современном информационном, технологичном пространстве латиница - глобальный и прагматичный инструмент. Инструмент, который никого друг от друга не отдаляет. Наоборот - это инструмент коммуникаций. И притом, инструмент - хорошо известный казахстанцам», - считает Сергей Селиверстов.





Он также высказал свое мнение о том, повлияет ли латиница на изучаемость казахского языка.





«Думаю, интерес к языку возрастет. Дело в том, что внешняя похожесть казахского и русского алфавитов не всегда способствовала изучению. Теперь же, когда алфавит будет более отличаться, изучение и обучение казахскому языку будет более четким и осмысленным. Например, многими сегодня изучается турецкий язык и то, что он на латинице - это способствует, а не препятствует изучению. Так полагаю, будет и в нашей стране, в Казахстане. Эту большую работу, инициированную государством, казахстанской интеллигенцией, следует поддержать», - подытожил он.





Напомним, в рамках программы «Рухани жаңғыру» предусматривается обсуждение предложений рабочей группы Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте Республики Казахстан. К обсуждению приглашены разработчики проекта алфавита – руководители Института языкознания им. А. Байтурсынова и Республиканского координационно-методического центра развития языков им. Ш. Шаяхметова, ректоры высших учебных заведений, деятели науки и культуры, ученые и эксперты, в том числе и зарубежные, представители общественных организаций, средств массовой информации. В парламентских слушаниях участвуют депутаты Сената и Мажилиса, представители государственных органов.





Автор: Екатерина Ионова