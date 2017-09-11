Вакцинация: Против по религиозным причинам?
11 сентября 2017, 12:04
Согласно казахстанскому законодательству, родители вправе самостоятельно решать, будет ли привит ребенок или нет.
Вакцинация остается одним из самых эффективных средств защиты населения от возникновения и распространения опасных инфекционных заболеваний, сообщает Zakon.kz.
Однако в последнее время все чаще родители отказываются прививать своих детей. Что это - веяние моды или религиозные запреты?
«Отказы от вакцинации требуют особого внимания, раньше с таким явлением мы не сталкивались. Это веяние современного мира. Зачастую родителям не хватает времени и знаний, и они обращаются за помощью к Интернету. Там, как правило, мало достоверной информации. У нас работает "горячая линия", в скором времени будут доступны несколько сайтов в Интернете с верной информацией о вакцинации», - сказала президент Общественного объединения «Вакцинология» Айнагул Куатбаева.
Согласно казахстанскому законодательству, родители вправе самостоятельно решать, будет ли привит ребенок или нет.
«Количество отказов составляет 0,03% среди детей и подростков до 18 лет,- продолжила она. - Многие говорят, что отказываются по религиозной причине. Но, если начинаешь общаться с родителями, то понимаешь, что это не так. Им удобнее сказать, что это по религиозной причине и закрыть тему. Наши теологи проводят разъяснительную работу и объясняют, что классическая религия не запрещает вакцинацию. Основная причина, все же, кроется в незнании. Родителям хочется верить врачу, но информация в Интернете вводит их в заблуждение».
Периодически СМИ потрясают новостными заголовками о побочных действиях обычных прививок. В свою очередь президент Общественного объединения «Вакцинология» опровергает слухи о том, что вакцинация может вызвать аутизм или паралич и то, что на казахстанских детях тестируют новые препараты.
«Среди подростков есть такое явление, как психологическая неподготовленность. Они могут быть психологически лабильным. Кто-то один придумывает симптом, и все остальные это подхватывают. Они могут начать глубоко дышать, изменять мимику. Серьезных последствий после прививки быть не может. Ни одна доза, ни одна ампула без проверок в Казахстан не поступает. Мы получаем из ВОЗ сертифицированные препараты, также дополнительно в Казахстане каждую партию вакцины проверяем и регистрируем», - заключила Куатбаева.
Фото parents.ru
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