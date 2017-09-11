Число жертв мощного землетрясения в Мексике достигло 90 человек
11 сентября 2017, 12:06
Землетрясение у берегов Мексики магнитудой 8,2 было зафиксировано 8 сентября.
Число жертв мощного землетрясения в Мексике достигло 90 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство внутренних дел страны.
"Сообщается, что число погибших возросло до 90, из них 71 человек из (штата — ред.) Оахака, 15 — из Чьяпаса и четверо из Табаско", — говорится в заявлении ведомства.
В документе также отмечается, что Федеральная комиссия по электроэнергетике (CFE) на 99% восстановила подачу электроэнергии на территории страны и на 90% в штате Оахака.
Ранее сообщалось о 65 погибших.
Землетрясение у берегов Мексики магнитудой 8,2 было зафиксировано в пятницу в 04.49 по времени UTC (10.49 по времени Астаны). Эпицентр располагался в 119 километрах к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос. Очаг землетрясения находился на глубине 33 километра. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) сообщил, что максимальная высота волн при цунами после землетрясения достигла 1 метра.
Фото: 24 Канал
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