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Первые лица США во время теракта 11 сентября

11 сентября 2017, 12:13

Как ведут себя первые лица в тот период, когда они должны принимать решения немедленно и не в силах изменить ситуацию.

Национальный архив США рассекретил фотографии, которые были сделаны во время экстренного совещания в Белом доме по поводу теракта 11 сентября 2001 года, сообщает Bigpicture.ru.

Как ведут себя первые лица в тот период, когда они должны принимать решения немедленно и не в силах изменить ситуацию. Когда приходится сохранять спокойствие в то время, как внутри все сжимается.



1. Вице-президент Дик Чейни следит за сводками новостей. Белый дом. 11 сентября 2001 года.



2. Вице-президент Дик Чейни и начальник его штаба Льюис «Скутер» Либби.



3. Супруга вице-президента США Дика Чейни Линн Чейни была рядом и поддерживала мужа в первые часы после трагедии 11 сентября 2001 года.



4. Президент США Джордж Буш и вице-президент Дик Чейни во время совещания в Белом доме после атаки 11 сентября 2001 года.



5. Президент США Джордж Буш, вице-президент Дик Чейни и советник по вопросам нацбезопасности Кондолиза Райс.



6. Советник по нацбезопасности США Кондолиза Райс и госсекретарь Колин Пауэлл.



7. Совещание в Белом доме в день теракта 11 сентября 2001 года.

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