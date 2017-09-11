Первые лица США во время теракта 11 сентября
11 сентября 2017, 12:13
Как ведут себя первые лица в тот период, когда они должны принимать решения немедленно и не в силах изменить ситуацию.
Национальный архив США рассекретил фотографии, которые были сделаны во время экстренного совещания в Белом доме по поводу теракта 11 сентября 2001 года, сообщает Bigpicture.ru.
Как ведут себя первые лица в тот период, когда они должны принимать решения немедленно и не в силах изменить ситуацию. Когда приходится сохранять спокойствие в то время, как внутри все сжимается.
1. Вице-президент Дик Чейни следит за сводками новостей. Белый дом. 11 сентября 2001 года.
2. Вице-президент Дик Чейни и начальник его штаба Льюис «Скутер» Либби.
3. Супруга вице-президента США Дика Чейни Линн Чейни была рядом и поддерживала мужа в первые часы после трагедии 11 сентября 2001 года.
4. Президент США Джордж Буш и вице-президент Дик Чейни во время совещания в Белом доме после атаки 11 сентября 2001 года.
5. Президент США Джордж Буш, вице-президент Дик Чейни и советник по вопросам нацбезопасности Кондолиза Райс.
6. Советник по нацбезопасности США Кондолиза Райс и госсекретарь Колин Пауэлл.
7. Совещание в Белом доме в день теракта 11 сентября 2001 года.
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