VIP-госномера можно будет выбрать в Интернете

МВД готовит поправки в Правила государственной регистрации транспортных средств,

Дополненный список номерных знаков повышенного спроса с принятием поправок будет выглядеть следующим образом:

Со списком красивых номеров покупатели смогут ознакомиться на стендах и информационных досках в РЭПах и спецЦОНах, а также на сайтах отделов внутренних дел.





Если желаемого номера нет в наличии, то регистрация транспортного средства, владелец которого выбрал определённое цифровое и (или) буквенное обозначение, будет производиться после изготовления ГРНЗ.





В данное время изменения и дополнения в приказ МВД РК от 2 декабря 2014 года № 862 «Об утверждении Правил государственной регистрации и учёта отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства, подготовки водителей механических транспортных средств, приёма экзаменов и выдачи водительских удостоверений» выложены на общественное обсуждение.