VIP-госномера можно будет выбрать в Интернете
11 сентября 2017, 12:17
Список престижных комбинаций расширен ещё в июле, но планируют расширить и возможность их выбора.
МВД готовит поправки в Правила государственной регистрации транспортных средств, передает Kolesa.kz.
Дополненный список номерных знаков повышенного спроса с принятием поправок будет выглядеть следующим образом:
Со списком красивых номеров покупатели смогут ознакомиться на стендах и информационных досках в РЭПах и спецЦОНах, а также на сайтах отделов внутренних дел.
Если желаемого номера нет в наличии, то регистрация транспортного средства, владелец которого выбрал определённое цифровое и (или) буквенное обозначение, будет производиться после изготовления ГРНЗ.
В данное время изменения и дополнения в приказ МВД РК от 2 декабря 2014 года № 862 «Об утверждении Правил государственной регистрации и учёта отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства, подготовки водителей механических транспортных средств, приёма экзаменов и выдачи водительских удостоверений» выложены на общественное обсуждение.
Фото с сайта kcdn.kz
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