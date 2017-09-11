Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

VIP-госномера можно будет выбрать в Интернете

11 сентября 2017, 12:17

Список престижных комбинаций расширен ещё в июле, но планируют расширить и возможность их выбора.

МВД готовит поправки в Правила государственной регистрации транспортных средств, передает Kolesa.kz.

Дополненный список номерных знаков повышенного спроса с принятием поправок будет выглядеть следующим образом:



Со списком красивых номеров покупатели смогут ознакомиться на стендах и информационных досках в РЭПах и спецЦОНах, а также на сайтах отделов внутренних дел.

Если желаемого номера нет в наличии, то регистрация транспортного средства, владелец которого выбрал определённое цифровое и (или) буквенное обозначение, будет производиться после изготовления ГРНЗ.

В данное время изменения и дополнения в приказ МВД РК от 2 декабря 2014 года № 862 «Об утверждении Правил государственной регистрации и учёта отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства, подготовки водителей механических транспортных средств, приёма экзаменов и выдачи водительских удостоверений» выложены на общественное обсуждение.

Фото с сайта kcdn.kz

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...