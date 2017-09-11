Жительница Степногорска схитрила, чтобы не платить кредит и теперь пойдет под суд

Акмолинские полицейские уличили девушку в совершении ложного доноса о мошенничестве, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.





В дежурную часть УВД Степногорска поступило заявление от 22- летней девушки. Она сообщила, что неизвестные лица взяли в банке кредит, оформив сотовый телефон на ее имя, и теперь банк требует от нее ежемесячный платеж. Девушка заявила об ущербе в сумме около 90 000 тенге, нанесенном ей мошенниками.





"При приеме заявления гражданка была предупреждена полицейскими об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. В ходе расследования сотрудники полиции установили, что заявление о преступлении является ложным. Таким образом девушка решила избежать оплаты, поскольку поняла, что осилить кредит не сможет", - сообщили в полиции.





В настоящее время в отношении лжезаявительницы ведется досудебное расследование по статье 419 ч. 2 (Заведомо ложный донос о совершении преступления). Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 3 тысяч МРП либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок. Ведется следствие.



