Генпрокурор США предложил проверить Совет нацбезопасности на детекторе лжи

Как сообщает 10 сентября портал Axios, таким образом он планирует искоренить утечки информации.

По мнению Сешнса, именно в этой организации есть информатор, а полиграф как минимум напугает его и заставит отказаться от дальнейшего раскрытия секретных данных.

Издание выяснило, что испытуемым будет задаваться один вопрос — что им известно об утечках расшифровок телефонных переговоров президента с иностранными лидерами. Такой вопрос связан с тем, что лишь малая часть сотрудников данного ведомства имеет доступ к этим материалам.





Число случаев утечки секретной информации в США выросло в прошлом году более чем в два раза В Минюсте страны подсчитали, что в 2016 году в ведомство поступило 37 сигналов о случаях несанкционированного разглашения секретных данных. В частности, 9 февраля агентство Reuters сообщило, что президент США Дональд Трамп в ходе разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным раскритиковал Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), назвав соглашение неудачным для Вашингтона.





В конце февраля Трамп заявил, что за утечками в прессу информации, дискредитирующей Вашингтон, стоит команда бывшего американского лидера Барака Обамы.





13 августа глава государства заявил своим приближенным сотрудникам, что подозревает советника по стратегическим вопросам Стивена Бэннона в организации утечек информации о работе Белого дома. Речь идет о «сливе» компромата на советника по национальной безопасности Герберта Макмастера.





5 апреля Бэннон был уволен из Совета национальной безопасности после того, как представители и республиканцев, и демократов выразили несогласие с его назначением.