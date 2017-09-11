Народный артист СССР Иосиф Кобзон отмечает 80-летие: факты из жизни

Народный артист СССР Иосиф Кобзон отмечает сегодня 80-летие. Советский и российский певец, народный артист СССР Иосиф Давыдович Кобзон родился 11 сентября 1937 года в городе Часов Яр Донецкой области.

В 1940 году его семья переехала во Львов. С началом Великой Отечественной войны (1941-1945) отец ушел на фронт, а мать с детьми и бабушкой была в эвакуации в город Янгиюль (Узбекистан). Отец, получивший ранение в 1943 году, после демобилизации в семью не вернулся. После окончания войны мать с детьми вернулись на Украину, где Иосиф пошел в школу в городе Краматорск Донецкой области. В 1956 году окончил Днепропетровский горный техникум, был призван в ряды Вооруженных сил СССР, проходил службу в Закавказском военном округе. В конце второго года службы после прослушивания он был приглашен в Ансамбль песни и пляски Закавказского военного округа. В 1958 году после демобилизации Иосиф Кобзон поступил на вокальный факультет Музыкально-педагогического института имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных), но впоследствии оставил учебу ради выступления на эстраде. Знакомство с композитором Аркадием Островским позволило ему начать петь в дуэте с Виктором Кохно, затем Кобзон стал выступать сольно. В 1962 году в исполнении певца вышла первая пластинка песен композиторов Островского и Александры Пахмутовой. В 1964 году Кобзон стал лауреатом конкурса в Сопоте в Польше, в 1965 году он принял участие в международном конкурсе "Дружба", который проходил в шести социалистических странах, и завоевал первые места в Варшаве, Берлине и Будапеште. В 1966 году стал лауреатом Всесоюзного конкурса исполнителей советской песни, в 1968 году — лауреатом международного конкурса "Золотой Орфей".

Иосиф Кобзон записал порядка трех тысяч песен.









За время сценической жизни побывал с гастролями более чем в 100 странах мира.





Среди многочисленных альбомов Иосифа Кобзона – "Песня остается с человеком" (2001), "Поклонимся великим тем годам" (2002), "Мгновения" (2007), "Пока я помню, я живу" (2007), "Все повторяется" (2009) и другие.





Параллельно с сольной карьерой Кобзон в 1973 году окончил Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных, в 1975 году – Университет марксизма-ленинизма МГК КПСС. Певец вел преподавательскую деятельность. В 1984 году Кобзон создал эстрадный факультет в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных, с 1993 года — профессор Академии имени Гнесиных. Среди учеников — певицы Ирина Отиева, Валентина Легкоступова, Марина Хлебникова, Валерия. В 1989 году — художественный руководитель концертно-зрелищной дирекции "Москва". В 1989 году избран народным депутатом СССР. С 1997 года Иосиф Кобзон избирается депутатом Государственной Думы РФ. Является первым заместителем председателя комитета по культуре Государственной Думы седьмого созыва. Певец часто выступал в "горячих точках": в районе острова Даманский, в Чернобыле, в Грозном, в Каспийске. В 1988 году Иосиф Кобзон возглавил первый актерский десант в Армению после разрушительного землетрясения. С 1980 года певец девять раз выезжал с концертами к воинам-интернационалистам в Афганистан, за что был награжден пятью афганскими медалями и орденом Дружбы народов. Он принимал участие в ведении переговоров с террористами во время захвата заложников в культурном центре на Дубровке в Москве в 2002 году, в результате чего было освобождено пять заложников. В феврале 2016 года Кобзон выступал перед служащими ВКС РФ на авиабазе "Хмеймим" в Сирии.



