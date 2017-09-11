Народный артист СССР Иосиф Кобзон отмечает 80-летие: факты из жизни
11 сентября 2017, 12:58
За время сценической жизни он побывал с гастролями более чем в 100 странах мира.
Народный артист СССР Иосиф Кобзон отмечает сегодня 80-летие. Советский и российский певец, народный артист СССР Иосиф Давыдович Кобзон родился 11 сентября 1937 года в городе Часов Яр Донецкой области.
В 1940 году его семья переехала во Львов. С началом Великой Отечественной войны (1941-1945) отец ушел на фронт, а мать с детьми и бабушкой была в эвакуации в город Янгиюль (Узбекистан). Отец, получивший ранение в 1943 году, после демобилизации в семью не вернулся. После окончания войны мать с детьми вернулись на Украину, где Иосиф пошел в школу в городе Краматорск Донецкой области. В 1956 году окончил Днепропетровский горный техникум, был призван в ряды Вооруженных сил СССР, проходил службу в Закавказском военном округе. В конце второго года службы после прослушивания он был приглашен в Ансамбль песни и пляски Закавказского военного округа. В 1958 году после демобилизации Иосиф Кобзон поступил на вокальный факультет Музыкально-педагогического института имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных), но впоследствии оставил учебу ради выступления на эстраде. Знакомство с композитором Аркадием Островским позволило ему начать петь в дуэте с Виктором Кохно, затем Кобзон стал выступать сольно. В 1962 году в исполнении певца вышла первая пластинка песен композиторов Островского и Александры Пахмутовой. В 1964 году Кобзон стал лауреатом конкурса в Сопоте в Польше, в 1965 году он принял участие в международном конкурсе "Дружба", который проходил в шести социалистических странах, и завоевал первые места в Варшаве, Берлине и Будапеште. В 1966 году стал лауреатом Всесоюзного конкурса исполнителей советской песни, в 1968 году — лауреатом международного конкурса "Золотой Орфей".
В 1959-1962 годах Кобзон был солистом Всесоюзного радио, в 1962-1989 годах – солистом Москонцерта.
Иосиф Кобзон записал порядка трех тысяч песен.
За время сценической жизни побывал с гастролями более чем в 100 странах мира.
Среди многочисленных альбомов Иосифа Кобзона – "Песня остается с человеком" (2001), "Поклонимся великим тем годам" (2002), "Мгновения" (2007), "Пока я помню, я живу" (2007), "Все повторяется" (2009) и другие.
Параллельно с сольной карьерой Кобзон в 1973 году окончил Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных, в 1975 году – Университет марксизма-ленинизма МГК КПСС. Певец вел преподавательскую деятельность. В 1984 году Кобзон создал эстрадный факультет в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных, с 1993 года — профессор Академии имени Гнесиных. Среди учеников — певицы Ирина Отиева, Валентина Легкоступова, Марина Хлебникова, Валерия. В 1989 году — художественный руководитель концертно-зрелищной дирекции "Москва". В 1989 году избран народным депутатом СССР. С 1997 года Иосиф Кобзон избирается депутатом Государственной Думы РФ. Является первым заместителем председателя комитета по культуре Государственной Думы седьмого созыва. Певец часто выступал в "горячих точках": в районе острова Даманский, в Чернобыле, в Грозном, в Каспийске. В 1988 году Иосиф Кобзон возглавил первый актерский десант в Армению после разрушительного землетрясения. С 1980 года певец девять раз выезжал с концертами к воинам-интернационалистам в Афганистан, за что был награжден пятью афганскими медалями и орденом Дружбы народов. Он принимал участие в ведении переговоров с террористами во время захвата заложников в культурном центре на Дубровке в Москве в 2002 году, в результате чего было освобождено пять заложников. В феврале 2016 года Кобзон выступал перед служащими ВКС РФ на авиабазе "Хмеймим" в Сирии.
Творчество и деятельность Иосифа Кобзона отмечены многочисленными наградами. В 1987 году ему было присвоено звание народного артиста СССР. Он является лауреатом Государственной премии СССР (1984) и премии Ленинского комсомола (1976). Кобзон награжден российскими орденами Мужества (2002), "За заслуги перед Отечеством" III (1997), II (2002) и I (2012) степеней. В 2016 году за особые трудовые заслуги перед государством и народом ему было присвоено звание Героя Труда Российской Федерации. Среди иностранных наград Кобзона – армянский орден Святого Месропа Маштоца (2004), азербайджанский орден Славы (2007), венгерский орден Заслуг (2007), казахский орден "Достык" II степени (2008), украинские ордена "За заслуги" III степени (2000), II степени (2002) и I степени (2012). Он также является народным артистом Республики Калмыкия (2007), Республики Северная Осетия – Алания (2008), Республики Мордовия (2015). В 1991 году ему было присвоено звание народный артист Украины, от которого певец отказался в 2014 году. Иосиф Кобзон является почетным гражданином свыше двух десятков городов России и стран СНГ.
У Иосифа Кобзона третий брак. Первой его супругой была певица Вероника Круглова, второй – актриса Людмила Гурченко. С 1971 года Иосиф Кобзон женат на Нелли Кобзон. У супругов двое детей – сын Андрей и дочь Наталья.
Иосиф Кобзон и Вероника Круглова
Иосиф Кобзон и Людмила Гурченко
Иосиф Кобзон и Нелли Кобзон
Фото: Tass.ru; 24СМИ
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