В период проведения ЭКСПО-2017 аэропорт столицы обслужил 1,5 млн человек

В период проведения международной выставки ЭКСПО-2017 общее количество обслуженных пассажиров в аэропорту Астаны составило порядка 1,5 млн человек. Из них по внутренним направлениям обслужено 830 тыс. пассажиров и более 600 тыс. пассажиров на международном направлении, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации МИР РК.





По информации авиакомпании «Эйр Астана», наиболее высокая загрузка в выходные и праздничные дни за весь период наблюдалась на маршрутах: Астана – Алматы (до 90 %), Астана - Атырау (до 86%) и Астана – Шымкент (до 80%), также, в период трехмесячной работы Международной специализированной выставки ЭКСПО - с 10 июня по 9 сентября наблюдается рост уровня пассажиропотока на таких международных направлениях, как Астана – Киев (рост на 28%), Астана – Москва (рост на 28%), Астана – Стамбул (рост на 23%), Астана – Париж (рост на 21%).





В период с июня по сентябрь, казахстанскими авиакомпаниями по внутренним рейсам прибыло порядка 440 тыс. жителей регионов. Рост пассажиропотока по внутренним маршрутам за весь период выставки ЭКСПО-2017 в сравнении с аналогичным периодом 2016 года составил 88%.





Общее количество прибывших пассажиров в Астану на международных рейсах составило более 300 тыс. пассажиров, столько же улетело обратно. В целом, средняя загрузка на международном направлении составила 75% (в сравнении с аналогичным периодом 2016 г. пассажиропоток составлял порядка 200 тыс. чел, рост составил 30%).





В период проведения выставки ЭКСПО-2017 введен режим «открытого неба». Для всех иностранных авиаперевозчиков предоставлено право выполнения полетов в Астану (до 7 рейсов в неделю).





19 авиакомпаний выполняют международные полеты из Астаны (из них: 17 иностранных и 2 казахстанские) по 29 международным маршрутам.





С целью привлечения дополнительных рейсов в Казахстан, заключены соответствующие Соглашения, предоставляющие право авиаперевозчикам Польши, Новой Зеландии, Италии, Бразилии, Мексики, Пакистана, Греции, Чехии, Швеции, Португалии, Канады, Испании, Израиль, Венгрии, Финляндии выполнять ежедневные полетыв город Астана.





С июня открыто 10 новых международных маршрутов, в том числе иностранными перевозчиками по направлению в Варшаву, Будапешт, Хельсинки, Пекин и Батуми и казахстанскими авиакомпаниями по направлению в Сиань, Киев, Минводы, Ереван, Дели. Вместе с тем, на действующих 11 направлениях в Бишкек, Стамбул, Пекин, Лондон, Сеул, Новосибирск, Екатеринбург, Омск, Санкт-Петербург, Ташкент, Тбилиси было добавлено 20 рейсов в неделю.



