Переживший клиническую смерть из-за самолечения малыш вышел из комы в Караганде

Вышел из состояния комы двухлетний карагандинец, который семь дней был без сознания, передает передает Казинформ





Мальчик впал в кому после полученного внутримышечно укола, который ввела соседка.





"Он открыл глаза, наблюдается небольшая положительная динамика. Однако продолжает пребывать в реанимации детской клинической больницы", - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Карагандинской области Айжан Иса.





Двухлетний мальчик подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.





Врачи просят не осуждать мать, которая в настоящий момент тяжело переживает последствия. Известно, что летом ребенок перенес две операции после перелома руки. Такой же препарат Цеф-3 врачи вводили ему в палате, и аллергии на лекарство у него не было.





Напомним, третьего сентября в 17:45 ребенок был доставлен в областную детскую клиническую больницу в состоянии клинической смерти. Врачи реанимировали его, и мальчик впал в кому. Причиной такой ситуации стал укол, который ему ввела соседка. Перед этим малыш лежал с температурой 38 градусов.





Препарат Цеф-3 (цефтриаксон) широкого действия, реализуется в аптеках без рецепта.





Айнур Балакешова.



