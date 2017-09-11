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Переживший клиническую смерть из-за самолечения малыш вышел из комы в Караганде

11 сентября 2017, 13:07

Двухлетний мальчик подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Вышел из состояния комы двухлетний карагандинец, который семь дней был без сознания, передает Казинформ.

Мальчик впал в кому после полученного внутримышечно укола, который ввела соседка.

"Он открыл глаза, наблюдается небольшая положительная динамика. Однако продолжает пребывать в реанимации детской клинической больницы", - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Карагандинской области Айжан Иса.

Двухлетний мальчик подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Врачи просят не осуждать мать, которая в настоящий момент тяжело переживает последствия. Известно, что летом ребенок перенес две операции после перелома руки. Такой же препарат Цеф-3 врачи вводили ему в палате, и аллергии на лекарство у него не было.

Напомним, третьего сентября в 17:45 ребенок был доставлен в областную детскую клиническую больницу в состоянии клинической смерти. Врачи реанимировали его, и мальчик впал в кому. Причиной такой ситуации стал укол, который ему ввела соседка. Перед этим малыш лежал с температурой 38 градусов.

Препарат Цеф-3 (цефтриаксон) широкого действия, реализуется в аптеках без рецепта.

Айнур Балакешова.

Фото: tomsk.ru.

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