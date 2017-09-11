Нигматулин: Переход на латиницу - историческая веха в духовно-культурном развитии страны

Своим мнением Спикер Палаты поделился в ходе парламентских слушаний «О вопросах введения единого стандарта алфавита государственного языка на латинской графике», которые проходят сегодня в Мажилисе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служба ведомства.

Отметив, что язык всегда является главнейшим объединяющим началом любой нации, любого государства, Н. Нигматулин подчеркнул пристальное внимание, уделяемое Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым вопросам развития казахского языка.

- Как вам известно, Глава государства в своей программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» одним из ключевых приоритетов определил поэтапный переход казахского языка на латиницу. Это поистине историческая веха в духовно-культурном развитии страны, - сказал Председатель Мажилиса.

Выделив историческое значение как один из объективных факторов целостного процесса перехода на латиницу, Н.Нигматулин подчеркнул нацеленность реформы на повышение глобальной конкурентоспособности Казахстана, ускоренную интеграцию в мировое научно-образовательное, технологическое и коммуникационное пространство.

При этом отмечен взвешенный и основательный подход к вопросу перехода на латиницу, а также системный и последовательный характер всей проделанной и предстоящей работы.

По мнению Спикера Мажилиса, модернизация казахского языка необходима, чтобы раскрыть весь его потенциал - не только как средства коммуникации, но и мощного фактора духовного возрождения, укрепления национальной идентичности.

Отдельное внимание уделено неизменности языковой политики.

- Переход на латиницу направлен, прежде всего, на реформирование казахского алфавита и правил орфографии, что позволит установить соответствие между фонетикой языка и его графикой. Введение латиницы призвано лишь решить внутренние вопросы развития государственного языка. Твердая, последовательная позиция Елбасы в данном вопросе должна способствовать осознанию всеми, что русский язык как мировой язык, имеющий мощные культурно-исторические корни в нашей стране, будет по-прежнему продолжать играть важную роль в жизни казахстанского общества. Государство также продолжит неуклонное проведение в жизнь политики по развитию трехъязычия, - отметил Н.Нигматулин.

Среди важных факторов названы также системность и поэтапность проводимой реформы. Комплекс взаимосвязанных мероприятий направлен на подготовку преподавателей, обучение различных групп населения, разработку учебно-методических материалов, перевод на латиницу делопроизводства, информационного пространства и т.д.

- Переход на латиницу будет осуществляться динамично, но он не приемлет спешки и непродуманного форсирования событий. Только так мы сможем обеспечить качественную реализацию поручения Главы государства и сделаем Казахстан образцом успешного проведения языковой модернизации, - заметил Спикер Мажилиса.

К обсуждению же Единого стандарта алфавита государственного языка на латинской графике приглашаются все институты гражданского общества.

- История сейчас открывает перед нами огромные возможности и вместе с тем возлагает высокую ответственность перед будущими поколениями. Уверен, что как участники сегодняшних слушаний, так и все казахстанцы, осознавая всю важность исторического момента, проявляя высокую социальную активность, гражданскую ответственность и государственный подход, достойно проявят себя как на этапе обсуждения реформы, так и в ее практической реализации, - сказал Спикер Мажилиса.

В парламентских слушаниях в Мажилисе принимают участие депутаты Парламента, члены Правительства, разработчики проекта алфавита - руководители Института языкознания им. А. Байтурсынова и Республиканского координационно-методического центра развития языков им. Ш. Шаяхметова, ректоры ВУЗов, деятели науки и культуры, ученые и эксперты, представители общественных организаций, средств массовой информации.