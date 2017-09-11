Нигматулин: Переход на латиницу не приемлет спешки

Во все времена для любого народа, его язык является главным богатством. Наряду с историческим прошлым, культурой и территорией, язык всегда является главнейшим объединяющим началом любой нации любого государства. Об этом на проходящих сегодня в мажилисе парламентских слушаниях на тему: «О вопросах введения единого стандарта алфавита государственного языка на латинской графике», сказал председатель палаты Нурлан Нигматулин, сообщает Zakon.kz.

По его словам, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев с первых дней Независимости уделяет самое пристальное внимание вопросам развития казахского языка. Глава государства в своей программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», одним из ключевых приоритетов определил поэтапный переход казахского языка на латиницу.

«Это поистине историческая веха в духовно-культурном развитии страны. Президент Казахстана поручил до конца 2017 года с помощью ученых и широкой общественности принять единый стандарт казахского алфавита в новой графике. В соответствии с поставленной задачей ученые, вошедшие в состав рабочей группы при Национальной комиссии по модернизации общественного сознания, провели большую напряженную работу и подготовили единый стандарт государственного языка на латинской графике. И сегодняшние слушания, которые являются первыми в нынешней парламентской сессии, посвящены данному важному вопросу - введению единого стандарта нового алфавита. Наша миссия состоит в том, чтобы всесторонне рассмотреть предлагаемый вариант и дать ему объективную оценку. В этой связи сегодня мы пригласили к участию в наших слушаниях не только членов рабочей группы, но и экспертов из различных сфер, ректоров вузов, представителей государственных органов, общественных объединений, этнокультурных центров, руководителей республиканских СМИ».

По словам Нигматулина, результаты работы послужат отправной точкой для дальнейших этапов практической деятельности, связанной с переходом на латиницу. Поэтому, сегодняшние слушания необходимо рассматривать через призму всего целостного процесса перехода казахского алфавита на латиницу. Этот, имеющий особое значение, как для нашего государства, так и для всего казахстанского общества процесс, диктуется объективными факторами.

Во-первых - историческое значение. Реформа алфавита обусловлена историческими предпосылками и нацелена на повышение глобальной конкурентоспособности Казахстана, направлена на ускоренную интеграцию в мировое научно-образовательное, технологическое и коммуникационное пространство.

«Нам нужно помнить, что латинский алфавит является самым распространенным и это объективная реальность сегодняшнего дня. Поэтому не будет преувеличением сказать, что современный мир - это мир латинского алфавита», - сказал он.

Нигматулин отметил, что вопрос изменения казахского алфавита возник не вчера и не случайно. Этот вопрос долго и тщательно обсуждался в нашем обществе, как профессиональными филологами, так и общественными экспертами. Глава государства еще в 2006 году на 12-ой сессии Ассамблеи народа Казахстана поставил вопрос о переходе казахского алфавита на латиницу. В 2012 году в стратегии «Казахстан-2050» президент поручил приступить к переходу нашего алфавита на латиницу с 2025 года. А теперь его программная статья - это старт практической реализации данной реформы.

«К вопросу перехода на латиницу мы перешли со всей возможной взвешенностью и основательностью. И в дальнейшем вся работа по переводу нашего алфавита на латиницу будет носить столь же системный и последовательный характер. Речь идет не только о смене графики. Нужно раскрыть все бесценное богатство языка, весь его безграничный потенциал. Не только как средство коммуникации, но и мощнейшего фактора духовного возрождения и укрепления национальной идентичности», - уточнил председатель палаты.

«Переход казахского языка на латиницу является научно-обоснованным процессом и включает в себя комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на подготовку преподавателей, обучению различных групп населения, разработку учебников и методических материалов, перевод на латиницу делопроизводства и информационного пространства. Для эффективного продвижения всего этого целостного результата ни один из этапов не должен быть упущен из виду. Переход на латиницу будет осуществляться динамично, но не приемлет спешки и непродуманного форсирования событий», - сказал он.

Напомним, в рамках программы «Рухани жаңғыру» предусматривается обсуждение предложений рабочей группы Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте Республики Казахстан. К обсуждению приглашены разработчики проекта алфавита - руководители Института языкознания им. А. Байтурсынова и Республиканского координационно-методического центра развития языков им. Ш. Шаяхметова, ректоры высших учебных заведений, деятели науки и культуры, ученые и эксперты, в том числе и зарубежные, представители общественных организаций, средств массовой информации.

В парламентских слушаниях участвуют депутаты Сената и Мажилиса, представители государственных органов.