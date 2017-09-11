Убийцей женщины с детьми на вокзале во Франции оказался ее муж-полицейский
11 сентября 2017, 13:30
Мужчина пошел на преступление после того, как жена объявила ему о расставании.
Прокурор французского города Нуайон Виржини Жирар (Virginie Girard) рассказала подробности стрельбы, произошедшей на местном вокзале 10 сентября, сообщает Lenta.ru.
Правоохранительные органы установили, что погибли четверо членов семьи — женщина, ее двое детей и муж, который совершил нападение. Отец семейства пошел на преступление после того, как жена объявила ему о расставании. После расправы над родственниками он покончил с собой.
Всего у пары было пять детей, трое остальных в настоящее время находятся на попечении родни.
Отмечается, что конфликт в семье обострился утром 10 сентября. Муж и жена серьезно поссорились, к ним выезжали жандармы. После этого женщина собрала детей и поехала с ними на вокзал, чтобы отвезти к родственникам в Гискар. За ними последовал глава семейства, пытавшийся уговорить супругу вместе вернуться в Париж, где они проживали.
Изначально сообщалось, что нападавших было двое. Однако выяснилось, что сопровождавший полицейского-убийцу мужчина был соседом, которого тот попросил присмотреть за женой и детьми, чтобы они не сбежали.
Фото: Benoit Tessier / Reuters
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