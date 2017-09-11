Редкое явление: Исследователи обнаружили детенышей барса в горах Монголии

Исследователи из фонда «Снежный леопард» нашли пару детенышей илбирса в горах Монголии , сообщает , сообщает 24.kg





Отмечено, что в течение нескольких месяцев группа ученых следила за самкой снежного леопарда с помощью GPS-навигатора, встроенного в ошейник. В конце концов исследователи пришли к выводу, что самка барса родила, они вошли в пешеру после того, как животное отправилось, предположительно, на охоту.





"Мы обнаружили двух здоровых детенышей: девочку и мальчика. Они весили чуть более двух килограммов каждый", -рассказал ученый фонда Густаф Самелиус.





Подобная находка — действительно редкое явление. Ученым всего в четвертый раз удается обнаружить потомство снежного барса в диких условиях. Уточняется, что в природе осталось не более четырех тысяч особей животного.









Находка, по словам ученых, поможет понять, как часто барсы производят потомство, насколько крупными рождаются котята и сколько особей доживает до взрослого возраста — ключевая информация для защиты дикого животного от вымирания.

«Несмотря на имеющиеся исследования 1980 года, у нас до сих пор нет данных об основных демографических параметрах: рождаемости и выживании. Без этой информации мы не можем с уверенностью говорить о том, сколько барсов есть и как они выживают. Поэтому сбор таких данных очень важен для нашего понимания вида и разработки плана по его сохранению», — говорит Густаф Самелиус.





Ученые намерены наблюдать за детенышами илбирса, пока они не вырастут и в возрасте двух лет не разойдутся со своей матерью.



