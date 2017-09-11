Редкое явление: Исследователи обнаружили детенышей барса в горах Монголии
11 сентября 2017, 13:45
Открытие поможет лучше понять, как защитить находящихся под угрозой исчезновения животных.
Исследователи из фонда «Снежный леопард» нашли пару детенышей илбирса в горах Монголии, сообщает 24.kg.
Отмечено, что в течение нескольких месяцев группа ученых следила за самкой снежного леопарда с помощью GPS-навигатора, встроенного в ошейник. В конце концов исследователи пришли к выводу, что самка барса родила, они вошли в пешеру после того, как животное отправилось, предположительно, на охоту.
"Мы обнаружили двух здоровых детенышей: девочку и мальчика. Они весили чуть более двух килограммов каждый", -рассказал ученый фонда Густаф Самелиус.
Подобная находка — действительно редкое явление. Ученым всего в четвертый раз удается обнаружить потомство снежного барса в диких условиях. Уточняется, что в природе осталось не более четырех тысяч особей животного.
Находка, по словам ученых, поможет понять, как часто барсы производят потомство, насколько крупными рождаются котята и сколько особей доживает до взрослого возраста — ключевая информация для защиты дикого животного от вымирания.
«Несмотря на имеющиеся исследования 1980 года, у нас до сих пор нет данных об основных демографических параметрах: рождаемости и выживании. Без этой информации мы не можем с уверенностью говорить о том, сколько барсов есть и как они выживают. Поэтому сбор таких данных очень важен для нашего понимания вида и разработки плана по его сохранению», — говорит Густаф Самелиус.
Ученые намерены наблюдать за детенышами илбирса, пока они не вырастут и в возрасте двух лет не разойдутся со своей матерью.
«Мы отметили детенышей маленькими фишками, которые позволят идентифицировать их позже, если мы поймаем их взрослыми. Мы также создадим плотную сеть камерных ловушек, чтобы получить как можно более полную картину их молодости, вплоть до возраста, когда они оставят свою мать», - уточнили в фонде.
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