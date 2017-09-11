Сколько промилле считается опьянением в Казахстане?

Все думают: если алкотестер покажет свыше 0, водитель нетрезв и ему грозит лишение. Оказывается, это не совсем так. В Казахстане приняты новые Правила проведения медицинского освидетельствования, которые вступили в силу 9 сентября 2017 года, пишет Kolesa.kz.

Стоит отметить, что вождение в нетрезвом состоянии не принесет ничего хорошего в любом случае. И даже нижеописанные открытия нисколько не поколебали уверенность в том, что после рюмки-другой горячительного за рулём делать нечего. Тем не менее «все мы — люди-человеки» и понимаем, что каждый рискует «попасть», отправляясь в дорогу на следующий день после застолья. И всё зависит, конечно же, от количества спиртного, выпитого накануне. Если возлияние было обильным — вы и на следующий день можете быть пьяным, про руль надо забыть. И никакие антиполицаи вас не отрезвят. Только время! А бывает, принял на грудь совсем чуть-чуть, наутро абсолютно трезв, но присутствует перегар. Чем это грозит?

Пороговое значение, ниже которого человек считается трезвым, в Казахстане всё-таки существует. Просто о нём толком никто не знал, кроме медиков и полицейских. Последние, обнюхивая водителей на дорогах, предпочитали об этакой «черте трезвости» не вспоминать, ведь любой положительный результат приравнивали к алкогольному опьянению. Но выносить заключение о состоянии водителя могут только врачи-наркологи, которые должны опираться на показания приборов, анализов, а также нескольких признаков.

Алкотестер: от нуля и до скольки?

В методических рекомендациях «Вопросы экспертизы опьянений», утверждённых Министерством здравоохранения РК и обязательных к применению как врачам, так и полицейским (по словам руководства Минздрава), сказано, что при содержании алкоголя менее 0.3 промилле человек априори считается трезвым. Всё это отмечено в соответствующей таблицей. От 0 до 0.3 ‰ — это может быть или эндогенный алкоголь, образующийся в организме в результате внутренних химических реакций, или же фиксированный — после приёма спиртосодержащих лекарств. Некоторые препараты могут влиять на реакцию, концентрацию внимания и т. д. Так что если вы принимаете лекарства, то перед тем как садиться за руль, внимательно читайте аннотацию к каплям и таблеткам.

Содержание алкоголя в крови:

До 0.3- Отсутствие влияния алкоголя

От 0.3 до 0.5 - Незначительное влияние алкоголя

От 0.5 до 1.5 - Лёгкое опьянение

От 1.5 до 2.5 - Опьянение средней степени

От 2.5 до 3.0 - Опьянение сильное

От 3.0 до 5.0 - Тяжёлое отравление алкоголем

Если полицейские, подозревая водителя, просят его дунуть в трубочку и алкотестер выдаёт менее 0.3 промилле, повода задерживать нет. Наркологи в своём заключении также должны указать, что алкоголь в крови отсутствует в случае, когда водителя уже доставили на экспертизу.

Цифры свыше 0 могут высветиться на шкале алкотестера и в случае, если в окружающем воздухе в значительных концентрациях присутствуют пары ацетона, бензина, выхлопные газы и другие летучие вещества вплоть до сигаретного дыма.

Если алкотестер показал более 0.3 ‰, на медобследование ехать придётся, т. к. такое количество алкоголя в организме уже может влиять на поведение человека (у всех ведь разное здоровье) и, соответственно, отразится на его способности управлять автомобилем. Но и это ещё не приговор! Читаем дальше.

Что нового в Правилах?

Сам процесс обследования у врачей-наркологов с принятием новых Правил остался прежним. Но его дополнили таблицей, где указаны значения содержания алкоголя в крови в промилле и тяжесть опьянения. Также прописали в них и законность применения алкотестеров. Оказывается, раньше эти приборы там не значились.

Порядок проверки водителей на опьянение

1. Направляют на медосвидетельствование полицейские.

Могут ли сами граждане обратиться с просьбой провести обследование? Могут.

2. Освидетельствование проводится круглосуточно в медорганизациях.

Кто должен принимать? Врачи психиатры-наркологи или врачи профильных специальностей, а также фельдшеры и медсёстры, имеющие квалификацию.

3. Полицейские обязаны установить личность освидетельствуемого.

Если у человека, доставленного на экспертизу, нет документов и говорить он не в состоянии, то его разрешается фотографировать. В заключении указываются приметы обследуемого.

4. Факт употребления алкоголя устанавливается с помощью технических средств измерения (алкотестеры).

Приборы должны быть официально зарегистрированы в Республике Казахстан. И не забывайте об использовании одноразового мундштука!

5. Пьян водитель или трезв, решается только по результатам клинического обследования.

Даже если алкоголь в крови обнаружен (пусть и в малых количествах, от 0.3 до 0.5 промилле), но у водителя отсутствует «комплекс психических, поведенческих, вегетативных и соматоневрологических расстройств» (цитата из Правил. — Прим. kolesa.kz), т. е. он абсолютно адекватен, не нарушена реакция, его должны признать трезвым. В случае со средним или тяжёлым опьянением такой вариант развития событий нереален. Как заверили нас врачи, скрыть нетрезвое состояние непросто, даже если алкотестер показывает лёгкую степень (от 0.5 до 1.5), а опьянённым человек может являться даже с 0.3 ‰ - всё зависит от организма конкретного человека.

6. Анализ крови (или мочи при подозрении на наркотическое или токсикоманическое опьянение) берётся в случаях:

1) невозможности полного освидетельствования в связи с тяжестью состояния человека;

2) при наличии сомнений врача в комплексной оценке состояния опьянения:

алкотестер показывает, что алкоголя в крови нет, но водитель неадекватен и не может выполнить другие тесты;

3) несогласия освидетельствуемого с результатами заключения;

4) повторного освидетельствования;

5) при установлении факта употребления (какого-либо) психоактивного вещества и при отсутствии признаков состояния опьянения: алкотестер показал, что водитель пьян, но другие признаки опьянения отсутствуют;

6) ДТП с наличием пострадавших лиц;

7) если с момента ДТП без пострадавших прошло более трёх часов.

7. В заключении выносятся следующие вердикты:

1) трезв (-а);

2) факт употребления психоактивного вещества, признаки опьянения не выявлены;

3) алкогольное опьянение (лёгкая, средняя, тяжёлая степень);

4) состояние опьянения (наркотическое, токсикоманическое), вызванное употреблением психоактивных веществ (наркотики — опиоиды, каннабиноиды, кокаин, седативные, снотворные вещества, психостимуляторы, галлюциногены, летучие растворители);

5) состояние опьянения, возникающее вследствие острой интоксикации психоактивными веществами (алкоголь, наркотические средства, психотропные вещества, прекурсоры, их производные и аналоги) и характеризующееся комплексом психических, поведенческих, вегетативных и соматоневрологических расстройств.

Также в медзаключении должны изложить сведения о внешнем виде «пациента», его поведении, эмоциональном фоне, речи, вегетососудистых реакциях, нарушении сознания, ориентировки, памяти, координации движений, состоянии неврологической и соматической сферы, наличии запаха в выдыхаемом воздухе, а также жалобы освидетельствуемого и его субъективную оценку своего состояния. Если бралась кровь или моча на анализы — их результаты.

Как устанавливается опьянение по поведению человека?

Помимо показаний алкотестера, опытный взгляд медика устанавливает опьянение по ряду клинических признаков: человек возбуждён, встревожен или подавлен, сонлив, внимание неустойчиво, движения оживлены, порывисты, жестикуляция и мимика утрированно выразительны, лицо покрасневшее, глаза блестят, тактильные и болевые ощущения притуплены, зрительное и слуховое восприятие нечёткое, пульс, дыхание учащены, мимика и походка нарушены.

Подтверждать свои выводы врачи станут с помощью ряда сложных для пьяного человека тестов, таких как поза Ромберга, проба с приседаниями, проба Барани или Ташена. Обращают внимание даже на почерк обследуемого — буквы разнокалиберные, строчка кривая и т. д. Так что даже если в крови лишь остатки вчерашнего застолья, тестер показал ещё не самые страшные цифры, 0.3 к примеру, но вас качает с закрытыми глазами — заключение медиков может быть написано не в вашу пользу.

8. Водитель может быть не согласен с результатами экспертизы.

Есть 2 часа, чтобы пройти повторное освидетельствование (в том же самом учреждении либо в другом). При этом анализ крови (или мочи при подозрении на наркотическое или токсикоманическое опьянение) нужно будет сдавать обязательно.

Наказание за езду в нетрезвом виде — лишение прав.

Статья 608 КоАП РК

1. Управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения — лишение прав на 3 года.

2. Те же действия, повлёкшие создание аварийной обстановки, — лишение прав на 4 года.

3. Те же действия, повлёкшие причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющие признаков уголовно наказуемого деяния, или повреждение транспортных средств, грузов, дорожных и иных сооружений либо иного имущества, — лишение прав на 5 лет.

4. Действия, перечисленные выше, совершённые повторно в течение года после истечения срока административного взыскания, — арест на 15 суток и лишение прав на 6 лет.

5. Действия, предусмотренные частью 4, совершённые повторно в течение года после истечения срока административного взыскания, предусмотренного частью 4, — арест на 30 суток и лишение прав на 10 лет.

6. Действия, предусмотренные частями 1, 2 и 3, совершённые лицами, не имеющими прав, — арест на 20 суток.

7. Действия, предусмотренные частью 6, совершённые повторно в течение года после истечения срока административного взыскания, предусмотренного частью 6, — арест на 30 суток.

8. Действия, предусмотренные частями 6 и 7, совершённые лицами, к которым административный арест не применяется, — штраф в размере 200 МРП.

Отказ от медосвидетельствования — лишение прав.

Статья 613 КоАП РК

4. Невыполнение законного требования о прохождении освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения — лишение прав на 3 года.

Алексей Старков