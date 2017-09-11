Каким будет новый казахский алфавит

Создание проекта алфавита в первую очередь учитывало звуковую систему казахского языка. В результате предлагаемый алфавит состоит из 25 знаков. Об этом на проходящих сегодня в мажилисе парламентских слушаниях на тему «О вопросах введения единого стандарта алфавита государственного языка на латинской графике», сказал директор Республиканского координационно-методического центра развития языков имени Шаяхметова Ербол Тлешов, сообщает Zakon.kz.

По его словам, за основу был взят такой принцип: одна буква - один звук, одна буква - два звука и один звук система диграфа. Для полноценного обеспечения звуковой системы казахского языка в алфавит было включено восемь диграфов, обозначающих восемь специфических звуков. Три казахских главных фонемы - это мягкие ә, ү, ө, обозначаются диграфами, например звук «ие» в сочетании с твердыми гласными звуками а, у, э, дают звуки ә, ү, ө, звук ә передается диграфом «ай и».

«Принятие нового письма отнюдь не означает смену одних знаков другими. Это исправление недочетов, касающихся правописания, допущенных в предыдущих вариантах алфавита. В этой связи, на наш взгляд, с созданием алфавита и его внедрением также необходимо принятие новых правил орфографии. В предлагаемом варианте взяты только исконные знаки латинского алфавита. Их лингвистические общественное значение очень велико, потому что латинские буквы обозначаются различными диакритическими знаками, то есть точек и запятых других нет. Во-первых, превращает такой образец не латинского алфавита, а в вариант различных дополнительных знаков», - сказал он.

Е. Тлешов отметил, что мобильные телефоны, смартфоны и другие средства письма являются средством письма и поставляются к нам из различных стран, где используют всего лишь 26 латинских звуков.

«Если мы будем вносить диакритические знаки в новый алфавит на латинице, то в силу их редкого использования мы можем потерять исконные звуки специфические звуки казахского языка. Даже сейчас особенно среди молодежи распространена такая практика замена буквы ә на а, қ на к, а некоторые даже игнорируют в письме такие звуки как ғ, ң, ү, ұ. Если мы будем внедрять алфавит, которым пользуются ведущие страны мира, различные знаки, то мы не добьемся поставленный нами цели», - отметил эксперт.