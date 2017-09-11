Изменение цен на рынке жилья в августе 2017 года
В августе 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем цены продажи нового жилья снизились на 0,2%,перепродажи неблагоустроенного - на 0,5%, а благоустроенного - остались без изменений. Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 0,1%.
|
Изменение цен на рынке жилья
|
на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года,
прирост +, снижение -
|
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
Август
2017г.
|
Продажа нового жилья
|
-6,9
|
4,4
|
7,1
|
12,1
|
9,6
|
11,5
|
15,8
|
-3,6
|
1,1
|
Перепродажа благоустроенного жилья
|
-6,7
|
5,1
|
4,3
|
16,8
|
13,8
|
17,6
|
9,1
|
-0,7
|
-0,3
|
Цены на рынке жилья
|
в процентах, прирост +, снижение -
|
|
Цена за 1
кв.м, тенге
|
Август 2017г. к
|
Январь-август 2017г.
к январю-августу
2016г.
|
июлю
2017г.
|
декабрю
2016г.
|
августу
2016г.
|
декабрю
2015г.
|
Продажа нового жилья
|
252 812*⁾
|
-0,2
|
1,1
|
-0,8
|
-2,5
|
-2,5
|
Перепродажа благоустроенного жилья
|
188 064
|
0,0
|
-0,3
|
-1,8
|
-1,1
|
-2,6
|
Перепродажа неблагоустроенного жилья
|
114 262
|
-0,5
|
-1,0
|
-1,0
|
2,6
|
-0,4
|
Арендная плата за благоустроенное жилье
|
1 301
|
0,1
|
1,6
|
1,7
|
1,4
|
0,4
|
*⁾Цена в среднем по республике за один квадратный метр общей площади квартир с черновой, чистовой отделкой.
Методологические пояснения:
Наблюдение за ценами на рынке жилья осуществляется в столице, г.Алматы и областных центрах по выборочному кругу организаций, совершающих операции с недвижимостью по городскому фонду, включая строительные компании.
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