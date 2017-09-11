 
Новости за сегодня

Изменение цен на рынке жилья в августе 2017 года

 

В августе 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем цены продажи нового жилья снизились на 0,2%,перепродажи неблагоустроенного - на 0,5%, а благоустроенного - остались без изменений. Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 0,1%.

 

Изменение цен на рынке жилья

на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года,

прирост +, снижение -

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Август

2017г.

Продажа нового жилья

-6,9

4,4

7,1

12,1

9,6

11,5

15,8

-3,6

1,1

Перепродажа благоустроенного жилья

-6,7

5,1

4,3

16,8

13,8

17,6

9,1

-0,7

-0,3

 

Цены на рынке жилья

в процентах, прирост +, снижение -

 

Цена за 1

кв.м, тенге

Август 2017г. к

Январь-август 2017г.

к январю-августу

2016г.

июлю

2017г.

декабрю

2016г.

августу

2016г.

декабрю

2015г.

Продажа нового жилья

252 812*

-0,2

1,1

-0,8

-2,5

-2,5

Перепродажа благоустроенного жилья

188 064

0,0

-0,3

-1,8

-1,1

-2,6

Перепродажа неблагоустроенного жилья

114 262

-0,5

-1,0

-1,0

2,6

-0,4

Арендная плата за благоустроенное жилье

1 301

0,1

1,6

1,7

1,4

0,4

*Цена в среднем по республике за один квадратный метр общей площади квартир с черновой, чистовой отделкой.

 

r09-09-2017-1

 

Методологические пояснения:

Наблюдение за ценами на рынке жилья осуществляется в столице, г.Алматы и областных центрах по выборочному кругу организаций, совершающих операции с недвижимостью по городскому фонду, включая строительные компании.

 

11 сентября 2017, 13:57
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код