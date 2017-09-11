Изменение цен на рынке жилья в августе 2017 года

В августе 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем цены продажи нового жилья снизились на 0,2%,перепродажи неблагоустроенного - на 0,5%, а благоустроенного - остались без изменений. Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 0,1%.

Изменение цен на рынке жилья на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года, прирост +, снижение - 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Август 2017г. Продажа нового жилья -6,9 4,4 7,1 12,1 9,6 11,5 15,8 -3,6 1,1 Перепродажа благоустроенного жилья -6,7 5,1 4,3 16,8 13,8 17,6 9,1 -0,7 -0,3

Цены на рынке жилья в процентах, прирост +, снижение - Цена за 1 кв.м, тенге Август 2017г. к Январь-август 2017г. к январю-августу 2016г. июлю 2017г. декабрю 2016г. августу 2016г. декабрю 2015г. Продажа нового жилья 252 812*⁾ -0,2 1,1 -0,8 -2,5 -2,5 Перепродажа благоустроенного жилья 188 064 0,0 -0,3 -1,8 -1,1 -2,6 Перепродажа неблагоустроенного жилья 114 262 -0,5 -1,0 -1,0 2,6 -0,4 Арендная плата за благоустроенное жилье 1 301 0,1 1,6 1,7 1,4 0,4 *⁾Цена в среднем по республике за один квадратный метр общей площади квартир с черновой, чистовой отделкой.

Методологические пояснения:

Наблюдение за ценами на рынке жилья осуществляется в столице, г.Алматы и областных центрах по выборочному кругу организаций, совершающих операции с недвижимостью по городскому фонду, включая строительные компании.