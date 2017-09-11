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Семья из семи человек погибла в ДТП в Мангистау

11 сентября 2017, 14:02

Тела пришлось вызволять с помощи спецтехники.

Автомобиль Toyota Camry врезался в ограждение, в результате чего погибли все пассажиры, двое из которых дети, пишет "Лада".

Авария произошла в поселке Бейнеу 10 сентября примерно в 19.00 часов. Автомобиль Toyota Camry врезался в ограждение. По сообщению Центра медицины катастроф, водитель и шесть пассажиров, двое из которых дети 2006 и 2001 года рождения, погибли на месте.

- Машина была сильно деформирована, в результате чего два тела пришлось доставать из автомобиля при помощи специальной техники, - сообщили в Центре медицины катастроф.

По информации очевидцев, в машине находилась семья — братья, сестра и их дети. Все они возвращались с тоя.

Фото: rian.com.ua.

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