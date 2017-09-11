Семья из семи человек погибла в ДТП в Мангистау
11 сентября 2017, 14:02
Тела пришлось вызволять с помощи спецтехники.
Автомобиль Toyota Camry врезался в ограждение, в результате чего погибли все пассажиры, двое из которых дети, пишет "Лада".
Авария произошла в поселке Бейнеу 10 сентября примерно в 19.00 часов. Автомобиль Toyota Camry врезался в ограждение. По сообщению Центра медицины катастроф, водитель и шесть пассажиров, двое из которых дети 2006 и 2001 года рождения, погибли на месте.
- Машина была сильно деформирована, в результате чего два тела пришлось доставать из автомобиля при помощи специальной техники, - сообщили в Центре медицины катастроф.
По информации очевидцев, в машине находилась семья — братья, сестра и их дети. Все они возвращались с тоя.
Фото: rian.com.ua.
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