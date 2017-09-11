За попытку изнасилования 13-летней девочки задержан 66-летний мужчина в Кыргызстане
11 сентября 2017, 14:11
На время следствия он водворен в ИВС на два месяца.
За попытку изнасилования 13-летней девочки задержан 66-летний мужчина, сообщает K-News.
Уточняется, что заявление от родителей девочки в Аламединское РОВД поступило 9 сентября. В заявлении указано, что мужчина приставал к подростку днем возле их дома.
«В ходе розыска был задержан 66-летний Б.К., который оказался их соседом. На время следствия он водворен в ИВС на два месяца», — сообщили в милиции.
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