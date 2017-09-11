Р. Избасаров: В королевской клинике медицинскую помощь нашим паломникам оказывали бесплатно

Во время хаджа среди казахстанцев не было ни одного случая смертности.

Вот и завершился хадж-2017. В этом году количество казахстанских паломников составило 2450, все они вернулись домой живыми, здоровыми, невредимыми. За последние несколько лет это уже второй год подряд, когда среди наших паломников, к счастью, нет ни одного случая смертности, хотя нынче в их рядах была даже бабушка 95 лет. И уже второй год подряд врачебную бригаду при Хадж-Миссии Казахстана, сопровождавшую паломников в Саудовской Аравии, возглавил известный врач, профессор, эксперт Министерства здравоохранения РК Руслан Избасаров. На днях он прибыл из Мекки и поделился своими впечатлениями с журналистом Zakon.kz





- Руслан Жылкыбайулы, как в целом прошло паломничество для наших соотечественников с точки зрения врачей?





- В этом году из Казахстана в Мекку направилось где-то 2450 паломников. Я выехал в составе Хадж-Миссии РК. Нашей целью было, чтобы наши паломники полностью смогли совершить свой хадж с учетом климатических условий Саудовской Аравии, ведь там крайне засушливый климат, и тем более, в этом году хадж пришелся на вторую половину августа и начало сентября, это тоже очень жаркие месяцы для Аравийского полуострова. Но, слава Богу, всё обошлось хорошо, казахстанские паломники вернулись домой живыми, здоровыми, невредимыми, в этом году, как и в прошлом, у нас не было ни одного случая смертности.





- С чем вы это связываете?





- Тут много факторов и один из них – подготовка паломников к совершению хаджа. Нужно отдать должное Духовному управлению мусульман Казахстана, усилиями которого среди паломников была проведена огромная подготовительная работа. Как вы знаете, повсеместно в мечетях страны предварительно проводились подготовительные курсы, где желающих совершить хадж знакомили с условиями этой нелегкой задачи, рассказывали, как нужно подготовить себя морально, психологически, физически, чтобы не заболеть в пути и благополучно исполнить свой мусульманский долг до конца.





Во-вторых, наши паломники получили прививки от менингита, в-третьих, мы, согласно требованиям Королевства Саудовской Аравии, повезли с собой все необходимые лекарственные препараты, всего 150 видов.





Далее. В Мекке нам дали возможность развернуть стационар на 4 койко-мест, где наши врачи могли одновременно принимать 5-6 человек, осматривать и назначать лечение. Также были обустроены дополнительные помещения, где паломникам оказывали первую медицинскую помощь.





Кроме того, нашей бригаде врачей власти Королевства Саудовской Аравии выделили машину скорой медицинской помощи, которая была закреплена за нами до самого конца. Это было очень удобно, мы беспрепятственно, круглосуточно могли делать обход, посещать буквально каждую хадж-компанию, а их у нас было 17, проверять состояние и самочувствие паломников и в этом не было абсолютно никаких помех.





Помимо специальной врачебной бригады при Хадж-Миссии Казахстана, в каждой хадж-компании были свои врачи, которые также следили за здоровьем своих подопечных и в случае чего докладывали нам о положении вещей на местах. То есть мы с ними поддерживали очень тесную связь и для этого были созданы все условия.





- Какие именно врачи были с нашими паломниками во время хаджа?





- Терапевты, реаниматологи, кардиореаниматологи, врачи общей практики и хирурги. Когда мы прилетели в Мекку в начале хаджа, то сразу провели совместное совещение с руководителями турфирм и врачами, и акцентировали внимание на том, что во время паломничества самое главное - здоровье и поставили задачу минимизировать количество больных. Думаю, нам это удалось.





- Какой в основном возраст был у наших паломников?





- Разный, от 20 лет и выше. Среди наших паломников была даже бабушка 95 лет.





- Много ли людей обращались к вам за медицинской помощью и на что они обычно жаловались?





- Из 2450 паломников за медпомощью в общей сложности обратились 178 человек. По сравнению с прошлым годом, в этому году нам часто приходилась оказывать помощь паломникам с простудными заболеваниями.





Раньше в основном обращались с жалобами на давление, ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет и прежде нам «Скорую помощь» вызывать не приходилось, а в этом году пришлось: в первый день по прибытию в Медину, женщина 79 лет упала в мечети и не смогла подняться. Прибыв к месту происшествия, мы поставили диагноз: перелом тазобедренного сустава и оказали ей первую доврачебную помощь. Затем вызвали машину скорой помощи и она была доставлена в клинику Короля Фахда, где ее экстренно оперировали и заменили тазобедренный сустав.





- Операцию ей сделали платную?





- Нет, бесплатно. Министерство по делам хаджа Королевства Саудовской Аравии взяло на себя все затраты по лечению, поэтому и операция, и нахождение в клинике были на бесплатной основе. На шестой день женщину доставили в долину Мину опять же на машине скорой помощи королевской клиники, и где она смогла уже самостоятельно продолжить паломничество.





Хочется подчеркнуть, что всем нашим паломникам медицинская помощь в местной больнице со стороны Королевства Саудовской Аравии была оказана на бесплатной основе, за что мы очень благодарны.





Например, в городе Мекке двое наших паломников с подозрением на острый аппендицит были направлены нами в местную клинику на машине скорой помощи, там им купировали приступы аппендикулярной колики и отпустили.





У одной женщины 65 лет во время падения был поврежден мениск коленного сустава и ей оказали помощь на месте.





Мужчина с нарушениями мозгового кровообращения упал в мечети Аль-Харам и потерял сознание. Его на «Скорой» доставили в местную больницу, где также оказали необходимую медицинскую помощь и к отъезду домой он уже был выписан.





- Наблюдался ли дефицит лекарств во время хаджа?





- Такого не было, набранных нами медикаментов хватило полностью.





- Руслан Жылкыбайулы, что бы вы, как врач, посоветовали тем, кто хочет в будущем совершить хадж?





- В первую очередь порекомендовал бы обратить внимание на состояние своего здоровья, укреплять выносливость, а для этого нужно тренироваться, много ходить пешком, минимум 5-6 километров в день, так как во время хаджа приходится много ходить. Перед выездом в священную Мекку не забыть взять с собой медицинскую карту паломника, где должны быть указаны общее состояние и все случаи болезни с рекомендациями. Также нужно иметь при себе минимальную аптечку.





И еще, но это не по теме. В этом году остро стоял вопрос с мобильной связью, нашим паломникам было проблематично дозвониться на Родину, поэтому, пользуясь случаем, хотел бы попросить, чтобы в будущем казахстанские сотовые компании разработали приемлемый тарифный план для наших паломников. Мобильная связь, которая имеется в Саудовской Аравии, не совсем отвечает запросам казахстанцев.





Торгын Нурсеитова



