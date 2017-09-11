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США допустили создание нового ядерного оружия против России и КНДР

11 сентября 2017, 14:37

Новое оружие должно быть недорогим, а причиняемый им ущерб противнику — незначительным.

В администрации президента США Дональда Трампа рассматривают возможность создания компактного ядерного оружия, предназначенного, в частности, для сдерживания России и КНДР, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Politico.

Точные характеристики боезаряда, предназначенного для установки на ракеты, для транспортировки самолетами или силами спецназа, изданием не указываются.

Новое оружие, как полагают в администрации Трампа, должно быть недорогим, а причиняемый им ущерб противнику — незначительным.

Politico отмечает, что планы США по созданию средства сдерживания могут встретить неоднозначную реакцию международного сообщества, в частности развязать новую ядерную гонку.

В настоящее время основным видом ядерного оружия США являются бомбы переменной мощности B61, которые согласно планам Пентагона останутся на вооружении страны по крайней мере до 2025 года.

Фото: Lenta.ru

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