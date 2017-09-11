В Алматинской области обсудили концепцию дальнейшей модернизации системы социального обслуживания

Преобразования в системе социального обслуживания до 2021 года разработаны Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан в реализацию Программной статьи Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева «Взгляд в будущее: Модернизация общественного сознания» и Концепции социального развития Республики Казахстан до 2030 года», утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2014 года № 396. Об этом на брифинге Региональной службы коммуникаций Алматинской области рассказала Заида Илимжанова, руководитель областного управления координации занятости и социальных программ.

«В настоящее время концепция определяет основные приоритеты и механизм преобразований системы на третьем этапе модернизации. Реализация Концепции позволит обеспечить совершенствование социального обслуживания, способствовать полной реализации прав граждан на качественное социальное обслуживание», - говорит Заида Абдиманановна.

Также напомним, что были определены лучшие социальные проекты, реализуемые в Казахстане. В 2014 году участвовал Баялышбаев Елдос занял 2 место по республике, и выиграл грант в размере 2,5 млн. тенге.

В текущем году комиссия рассматривала 12 заявок от неправительственных организаций. Среди всех проектов в отборочном туре социальных проектов на региональном уровне победителем стал социальный проект «Приобщение молодежи с ограниченными возможностями занятию доступными видами спорта» ОО «Федерации спортсменов-инвалидов Жігер и М».

На республиканском уровне, победителя будут выбирать специальная созданная республиканская комиссия.

Как рассказал спикер пресс-конференции, в текущем году 22 сентября по инициативе Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан в городе Астане впервые будет проведён Форум социальных работников.

«Соцработник всегда должен быть человеком с большим сердцем, ведь в первую очередь, людям нужно внимание. Кроме пожилых и людей с особыми потребностями, есть те, кому тоже очень сильно нужна защита и поддержка- жертвы бытового насилия, жертвы торговли людьми, а также бомжи и бывшие заключённые. Все они являются нашими согражданами и за всех них мы несём ответственность, оказываем помощь и стараемся вернуть в нормальное состояние жизни руками социальных работников. В Форуме социальных работников, будет говориться о том, как преодолеть те трудности, с которыми приходится работать каждый день», - подытожила Заида Илимжанова.

Галина Митковских