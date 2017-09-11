На самой высокогорной дороге Казахстана состоялись уникальные состязания Kosmos UpHill

На старт вышло более 500 атлетов-любителей из 16 стран ближнего и дальнего зарубежья, нескольких областей Казахстана.

10 сентября прошли уникальные любительские состязания на самой высокогорной дороге Казахстана - Kosmos UpHill 2017. Это неординарное по духу и атмосфере событие, собрало полтысячи атлетов-любителей, увлеченных красотой наших гор и здоровым образом жизни, и еще порядка 300 зрителей и болельщиков, сообщает Zakon.kz





Kosmos UpHill 2017 включает в себя велосипедный заезд на шоссейных и горных велосипедах, а также высотный забег в стиле skyrunning. Каждый из участников самостоятельно выбрал вид спорта для преодоления обозначенной дистанции. Общий старт был дан в 08:30 утра в нижней части ущелья реки Большая Алматинка, в местечке Аюсай. А менее чем через полтора часа финишировали лидеры среди велосипедистов и бегунов.









Финишные ворота располагались высоко в горах Заилийского Алатау, на перевале Жусалы-Кезен известном также как "Космостанция", выше 3200 метров над уровнем моря.





Велосипедисты преодолели более чем 20-ти километровую дистанцию с экстремальным набором высоты. Но и бегуны выполнили задачу не легче, - пробежали около 10-ти километров по сильно пересечённой местности. Вертикальный перепад высоты для участников Kosmos UpHill 2017 в любой из дисциплин составлял более чем 1700 метров.





Лучшие атлеты-любители определены в возрастных категориях “18 - 29”, “30 - 39”, “40 - 49”, “50 +”, раздельно среди мужчин и женщин, помимо этого для велосипедистов учреждены категории среди шоссейных и горных велосипедов и также раздельно для мужчин и женщин.





На старт вышло более 500 атлетов-любителей из 16 стран ближнего и дальнего зарубежья, нескольких областей Казахстана. Вот эти страны: Киргизия, Великобритания, Франция, Австрия, Россия, Италия, Украина, Испания, США, Китай, Иран, Литва, Чехия, ЮАР, Швейцария.





Наиболее представительные делегации прибыли из городов Шымкент и Бишкек. А на подиум взошли представители пяти стран, среди которых Казахстан, Киргизия, Испания, Россия, Франция.



