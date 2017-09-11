Китайские туристы устроили дискотеку посреди трассы

Пассажиры вышли на трассу и устроили дискотеку возле транспортного средства, у которого лопнула шина.

Группа туристов из китайской провинции Сычуань не стала отчаиваться, когда их автобус сломался. Пассажиры вышли на трассу и устроили дискотеку возле транспортного средства, у которого лопнула шина. Отдыхающие вытащили на улицу портативную стереосистему и начали танцевать , сообщает , сообщает UPI





На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как китайцы выполняют синхронные танцевальные движения прямо рядом со сломавшемся транспортом.









Столь внезапный уличный праздник не мог укрыться от внимания полиции. Стражи порядка оперативно прибыли на место инцидента, прервали дискотеку и отвезли туристов в безопасное место.