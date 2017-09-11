Титул Надаля, гордость Шараповой, прорыв Рублева и другие итоги US Open

Если бы в первые дни 2017 года кто-то сказал, что все четыре турнира «Большого шлема» поделят между собой Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, этого человека сочли бы гостем из далекого прошлого, но он бы оказался прав.

Испанец Рафаэль Надаль продолжил погоню за Федерером по количеству титулов на «Шлемах». Мария Шарапова вернулась в большой спорт почти триумфально. 19-летний Андрей Рублев провел лучшие полторы недели в жизни. Об этих и других итогах завершившегося US Open — в материале « Мария Шарапова вернулась в большой спорт почти триумфально. 19-летний Андрей Рублев провел лучшие полторы недели в жизни. Об этих и других итогах завершившегося US Open — в материале « Ленты.ру ».





Ненасытные





Если бы в первые дни 2017 года кто-то сказал, что все четыре турнира «Большого шлема» поделят между собой Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, этого человека сочли бы гостем из далекого прошлого, но он бы оказался прав. Открытый чемпионат США закончился триумфом могучего испанца, завоевавшего 16-й титул на главных соревнованиях планеты.





В финале 31-летнему Надалю противостоял его ровесник, выросший в американском штате Иллинойс южноафриканец Кевин Андерсон. До 10 сентября 2017 года соперники провели четыре матча, в которых Андерсон сумел взять лишь один сет. На этот раз ему не удалось даже этого: Рафа победил в трех партиях (6:3, 6:3, 6:4), ни разу не позволив оппоненту добраться до брейк-пойнта.





Сомнения в победе Надаля если и были, то улетучились в первые 15 минут: испанец сразу задавил соперника могучими топ-спинами под левую руку и чудовищными по силе переводами в противоположный угол. Андерсон сражался как мог, подбадривал себя после каждого выигранного очка, но разница в классе была слишком большой. Кевин показал в последние две недели лучший теннис в жизни, но для победы над Рафой этого оказалось мало.









Фото: John Barrett / Globallookpress.com





Завоевав 16-й титул на турнирах «Большого шлема», Надаль закрепился на втором месте по этому показателю. Больше побед только у Роджера Федерера — 19. 36-летний швейцарец в этом сезоне выиграл Открытый чемпионат Австралии и Уимблдон, но к US Open подошел не в идеальной форме из-за проблем со спиной. Во втором круге легендарного швейцарца едва не остановил Михаил Южный, а в четвертьфинале то, что не удалось россиянину, сделал аргентинец Хуан Мартин Дель Потро. Он победил Роджера в четырех сетах и лишил его надежд на первую строчку в мировом рейтинге.





Федерер после US Open станет вторым и почти на две тысячи очков будет отставать от лидирующего Надаля. Впервые с 2010 года все «Шлемы» в сезоне завоевали именно эти два игрока — самые титулованные в истории. Еще пять-шесть лет назад казалось, что их доминированию пришел конец, но сейчас они возвышаются над остальными сильнее, чем когда-либо. Повторить это в следующем сезоне будет архисложно, но для этих вечно молодых людей нет ничего невозможного.





Мария гордая





В женском одиночном разряде все самое интересное случилось на первой неделе турнира, пока в сетке была Мария Шарапова. Возвратившаяся после дисквалификации и травмы россиянка одержала на прошедшем US Open три победы, одну из которых — над второй ракеткой мира Симоной Халеп.





Мария временами показывала теннис экстра-класса, но ее игре сильно не хватало стабильности. За почти два года без постоянных соревнований она заметно утратила игровой ритм и постоянно чередовала мощные отрезки с провалами. В таком режиме она сумела дойти до четвертого круга, но там уступила латвийке Анастасии Севастовой.





Подводя итоги своего выступления на US Open, Шарапова излучала радость и оптимизм. «Прошедшая неделя мне очень многое дала. Я благодарна за предоставленную возможность выступить здесь. Я показала все, что могла, и горжусь этим. В моем выступлении есть очень много позитивного, я сыграла четыре матча перед большим числом зрителей. Просто находиться в этой среде — то, чего мне не хватало», — заявила 30-летняя россиянка.





Успехи Шараповой болезненно воспринимались ее конкурентками. К примеру, Каролина Возняцки обиделась на US Open за то, что организаторы регулярно ставили Марию на центральный корт, в то время как самой датчанке приходилось играть на 17-м. Но зрителя не обманешь: на зрелищную и звездную россиянку смотреть несравнимо интереснее, чем на вечно бегающую вдоль задней линии Каролину, пусть даже располагающуюся на 141 строчку выше в рейтинге.





Победу в женском одиночном разряде одержала американка Слоан Стивенс. В финале она обыграла соотечественницу Мэдисон Киз со счетом 6:3, 6:0. Обе спортсменки раньше никогда не играли в решающих матчах на турнирах «Большого шлема» и подкараулили свой момент в отсутствии Серены Уильямс, которая 1 сентября родила дочь.





Пока великая американка в декрете, в женском теннисе появляются новые имена. Стивенс еще месяц назад занимала 957-е место в рейтинге WTA. Теперь же она подскочит сразу на 17-ю строчку за счет двух тысяч баллов, которые она получит за победу на US Open. Но более всего ее впечатлило не это. «Вы видели, какой чек они мне выписали? Если это не добавляет желания выигрывать дальше, то я уже не знаю, что добавит», — заявила Слоан на пресс-конференции. Чек, кстати, был на 3,7 миллиона долларов.





Рост Рубля





Открытием турнира стал россиянин Андрей Рублев. От него давно ожидали прорыва, и он случился в Нью-Йорке. 19-летний москвич показал на кортах Flushing Meadows лучшие образцы своей игры: он бил настолько сильно, что прошивал защиту соперников насквозь. На пути к четвертьфиналу он остановил двух игроков топ-15: Григора Димитрова и Давида Гоффена, пока не уперся в каменную стену в лице Надаля.





Начинавший год в середине второй сотни Рублев теперь займет место в районе топ-30, что делает его одним из самых стремительно прогрессирующих игроков в туре. Соперничать с ним могут сейчас разве что Саша Зверев из Германии и Денис Шаповалов из Канады.





Россияне Карен Хачанов и Даниил Медведев тоже могут считаться одними из самых успешных игроков нового поколения, но на Отрытом чемпионате США они не блеснули. Оба проиграли в первом круге: Лу Ен Хсуню и Шаповалову соответственно. Отечественные девушки также не отметились ничем грандиозным: никто не прошел дальше, чем игравшая не в лучший теннис Шарапова.





Помимо всего прочего, US Open-2017 запомнится болельщиками, в особенности аргентинскими. То, что они сотворили в матче четвертого круга Хуан Мартин Дель Потро — Доминик Тим, уникально. Австриец выиграл первые два сета, полностью контролировал ход матча, но фанаты просто не позволили Дель Потро проиграть. Они создали такую атмосферу, при которой ноги сами начали бегать, а руки — бить. В итоге простывший аргентинец «на зубах» вырвал победу, уйдя с пары матчболов, и совершил один из самых ярких камбэков за последние несколько лет.





Михаил Потапов