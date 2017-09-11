Молодёжь Алматинской области поддержала переход на латинскую графику

Об итогах слушания высказали своё мнение и разработчики программных обеспечений, по их словам, вариант с 25 буквами является оптимальным по нескольким параметрам.

Активная молодёжь Алматинской области собралась в Центре обслуживания молодёжи, где была организована онлайн трансляция слушания в Мажилисе Парламента РК по переходу на латиницу. Лидеры молодежных организаций и другие активисты принявшие участие в просмотре выразили свою поддержку к поступательной политике перехода письменности на латинскую графику .





"В Парламенте отметили важность пошагового перехода на латиницу. Резкие изменения не всегда положительно отображается в таких начинаниях. Тому можно привести множество примеров соседних стран. Тем более, с точки зрения психологии пошаговые методы нововведения являются самыми эффективными", - отметила психолог молодёжного ресурсного центра Алматинской области Алтын Садуова.





Кроме того, об итогах слушания высказали своё мнение и разработчики программных обеспечений, по их словам, вариант с 25 буквами является оптимальным по нескольким параметрам.





"То, что предлагаемый алфавит состоит из 25 знаков меня радует. Объясню почему. Во-первых это удобно для языка программирования. Мы очень боялись, что казахские буквы будут с подчеркиванием, что значительно осложнит нашу работу. И приминание диграфов стало для нас приятной новостью", - отметил разработчик приложения Tinfo Талгат Аблаев.





Обсуждение перехода казахского языка в латинскую графику, является одним из приоритетных направлений молодёжной политики региона. Об этом сообщил руководитель отдела управления по вопросам молодёжи Алматинской области Даурен Касенов.





"Сегодня в наш адрес приходят очень много вопросов от молодёжи по переходу к латинице. Именно поэтому мы и организовали совместный просмотр. Ряд вопросов, которые будут на устах нашей молодёжи были озвучены в Парламенте, и там же были получены ответы от экспертов и лингвистов. Далее мы намерены проводить подобные обсуждения во всех регионах области", - подчеркнул он.



