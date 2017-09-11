Между Казахстаном и Украиной откроется больше авианаправлений

Был обновлён и расширен перечень разрешённых пунктов для полётов.

Комитетом гражданской авиации МИР РК проведены переговоры с Государственной авиационной службой Украины. Стороны обсудили развитие воздушных перевозок между странами и установили право выполнения 16 регулярных рейсов в неделю для авиакомпаний каждой из сторон, передает передает Zakon.kz





Также был обновлён и расширен перечень разрешённых пунктов для полётов. Так на территории Украины, это города: Киев, Львов, Одесса, Харьков, Днепр, Ивано-Франковск, Ужгород. На территории Казахстана: Астана, Алматы, Караганда, Костанай, Павлодар, Усть-Каменогорск, Актау, пишет Комитет гражданской авиации МИР РК сообщил на своей страничке в Facebook





"Следует отметить, что темпы роста пассажиропотока между Казахстаном и Украиной демонстрируют положительную динамику, в том числе из-за растущего количества транзитных пассажиров. В планах казахстанских авиаперевозчиков в ближайшее время увеличить количество рейсов из Астаны и Алматы в Киев", - говорится в сообщении.









Автор: Екатерина Ионова