Jaguar превратил классический E-Type в электрокар

Подразделение Classic компании Jaguar Land Rover представило E-Type Concept Zero – полностью электрическую версию классического спорткара. Родстер серии 1.5 был восстановлен и оснащен новой силовой установкой в мастерской Jaguar Land Rover Classic Works в Ковентри.





В плане дизайна эта машина отличается от исторического E-Type только светодиодными фарами, передней панелью и щитком приборов. В движение спорткар приводит специально разработанный 220-киловаттный (300 л.с.) электромотор, питающийся от 40-киловаттного литий-ионного аккумулятора. Поскольку новый агрегат по габаритам и массе сопоставим с шестицилиндровым двигателем XK, изначально устанавливавшимся на E-Type, инженеры смогли сохранить оригинальные динамические настройки и спецификации – не пришлось менять даже подвеску и тормоза. Jaguar E-Type Concept Zero получился на 46 кг легче E-Type первой серии и гораздо быстрее. До 100 км/ч он разгоняется за 5,5 секунды, максимальная скорость составляет 270 км/ч.





Некоторые технологии E-Type Concept Zero были позаимствованы у I-Pace – электрического кроссовера, который будет запущен в серийное производство уже в 2018 году. Поскольку электрическая силовая установка была интегрирована в оригинальную конструкцию E-Type, тот же подход позволит Jaguar Land Rover Classic при наличии заказов переоборудовать в электромобиль практически любой классический «Ягуар», оснащавшийся мотором XK. Учитывая, что этот двигатель выпускался более 40 лет – с 1949-го по 1992 годы – и устанавливался почти на все культовые модели того периода, это открывает перед подразделением Classic широкий фронт работ.







