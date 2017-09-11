Руководитель КПМ ОАЭ отметил высокий уровень проведения в Астане выставки ЭКСПО

Опыт Казахстана будет способствовать достойному проведению следующей выставки ЭКСПО в г. Дубай - М. Аль-Гаргави.

Сегодня в Астане Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с руководителем Канцелярии Премьер-Министра ОАЭ Мухаммедом Абдаллой Аль-Гаргави, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz





В ходе встречи обсуждены вопросы развития двусторонних отношений в различных сферах экономики, установлении стратегического партнерства между странами и реализации совместных инвестиционных проектов. Были затронуты темы реализации инициативы Казахстана о создании Исламской организации по продовольственной безопасности, проекте Соглашения о поощрении и защите взаимных инвестиций, а также сотрудничестве в рамках развития Международного финансового центра «Астана».





М. Аль-Гаргави отметил высокий уровень проведения в Астане первого Саммита Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям и «Экспо-2017» и выразил надежду, что опыт Казахстана будет способствовать достойному проведению следующей Международной выставки «Экспо-2020» в г. Дубай.





В свою очередь Бакытжан Сагинтаев отметил позитивную динамику развития взаимоотношений и заверил, что казахстанская сторона приложит все усилия для их дальнейшего укрепления и развития.





Дипломатические отношения между РК и ОАЭ установлены 1 октября 1992 года.





Эмираты занимают 52-е место в товарообороте РК среди 205 стран мира, в том числе: 16-е место — из 42 стран Азии и первое место — среди арабских стран Залива. По итогам прошлого года товарооборот между странами составил $374,2 млн и увеличился более чем втрое по сравнению с 2015 годом. Экспорт Казахстана в Эмираты также значительно опередил соответствующие импортные показатели — в четыре раза и составил $305,2 млн в 2016 г.





За первое полугодие 2017 г. товарооборот между странами составил $317,3 млн (экспорт — $273,8 млн, импорт — $43,5 млн). За период с 2005–2016 общий объем привлеченных прямых иностранных инвестиций из ОАЭ в РК составил $2 011,8 млрд.



