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Сайт Zakon.kz сменил WhatsApp-номер редакции

11 сентября 2017, 15:29

Если у Вас есть своя новость о социально-значимом событии или происшествии, отправляйте нам фото и видео с пояснениями на WhatsApp.

Редакция Zakon.kz сообщает своим читателям о смене номера WhatsApp.

Теперь выйти с нами на обратную связь Вы можете по номеру WhatsApp +7 777 323 45 00.

На данный номер редакция принимает вопросы по размещенным на сайте новостям.

Также Вы можете присылать свои новости о каком-либо социально-значимом событии, происшествии, фотографии и видео с пояснениями. Присылая свои новости и предлагая информационный повод вы принимаете активное участие в жизни казахстанского общества и проявляете свою активную гражданскую позицию.

Внимание! Номер предназначен только для сообщений посредством WhatsApp. Если Вы хотите позвонить в редакцию, обращайтесь по телефону: 8 (727) 273 28 84, 248 33 42.



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