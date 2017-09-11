Сайт Zakon.kz сменил WhatsApp-номер редакции

Если у Вас есть своя новость о социально-значимом событии или происшествии, отправляйте нам фото и видео с пояснениями на WhatsApp.

Редакция Zakon.kz сообщает своим читателям о смене номера WhatsApp.





Теперь выйти с нами на обратную связь Вы можете по номеру WhatsApp +7 777 323 45 00.





На данный номер редакция принимает вопросы по размещенным на сайте новостям.





Также Вы можете присылать свои новости о каком-либо социально-значимом событии, происшествии, фотографии и видео с пояснениями. Присылая свои новости и предлагая информационный повод вы принимаете активное участие в жизни казахстанского общества и проявляете свою активную гражданскую позицию.





Внимание! Номер предназначен только для сообщений посредством WhatsApp. Если Вы хотите позвонить в редакцию, обращайтесь по телефону: 8 (727) 273 28 84, 248 33 42.







