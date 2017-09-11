Сайт Zakon.kz сменил WhatsApp-номер редакции
11 сентября 2017, 15:29
Если у Вас есть своя новость о социально-значимом событии или происшествии, отправляйте нам фото и видео с пояснениями на WhatsApp.
Редакция Zakon.kz сообщает своим читателям о смене номера WhatsApp.
Теперь выйти с нами на обратную связь Вы можете по номеру WhatsApp +7 777 323 45 00.
На данный номер редакция принимает вопросы по размещенным на сайте новостям.
Также Вы можете присылать свои новости о каком-либо социально-значимом событии, происшествии, фотографии и видео с пояснениями. Присылая свои новости и предлагая информационный повод вы принимаете активное участие в жизни казахстанского общества и проявляете свою активную гражданскую позицию.
Внимание! Номер предназначен только для сообщений посредством WhatsApp. Если Вы хотите позвонить в редакцию, обращайтесь по телефону: 8 (727) 273 28 84, 248 33 42.
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