Ла Скала завершил гастроли в Астане

Аншлаги были на всех 6 выступлениях миланской труппы, а это порядка 7 500 зрителей.

В Астане с огромным успехом завершились гастроли знаменитого театра Ла Скала.





Аншлаги были на всех 6 выступлениях миланской труппы, а это порядка 7 500 зрителей. Посетить гастрольные спектакли Ла Скала в «Астана Опера» приехали жители ближнего и дальнего зарубежья. Покупку билетов онлайн совершали из Швейцарии, Сингапура, Латвии, США и других стран.





Напомним, что на сцене Большого зала «Астана Опера» оркестр, хор и солисты самого знаменитого в мире оперного театра четыре раза представили оперу Дж. Верди «Фальстаф» и дважды выступили с Симфонией №9 Л. ван Бетховена. Музыкальные критики высоко оценили казахстанские гастроли Ла Скала.

Перед заключительным выступлением министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы со сцены выразил искреннюю благодарность труппе миланского театра, выдающемуся маэстро современности Зубину Мета за радость встречи с подлинным искусством, подаренным любителям музыки.









«Мы надеемся, что наши творческие контакты, направленные на процветание культур обеих стран, продолжатся, ведь язык музыки универсален, он является мостом дружбы, соединяющим наши народы. Желаем маэстро Зубину Мета, директору Александра Перейра и всему коллективу театра Ла Скала здоровья, больших творческих успехов и благополучия», - заключил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.









Эти полторы недели промчались, как один день. Выступления творческого коллектива легендарного театра Ла Скала приковали к столице Казахстана внимание всего мирового музыкального сообщества. Также они вызвали большой резонанс в казахстанских и зарубежных СМИ. С особым вниманием за исполнениями артистов Ла Скала на сцене «Астана Опера» следили зрители в Италии: национальный телеканал Rai передавал новости с места события.









Расходы по пребыванию в Казахстане таких именитого театра взяли на себя нефтегазовая компания Eni и социальный партнер театра - «Samruk-KazynaTrust». Несомненно, миланские спектакли стали прекрасным праздником высокого искусства и украсили культурную программу «ЭКСПО-2017», подготовленную Министерством культуры и спорта РК, под эгидой которого и состоялись гастроли.



