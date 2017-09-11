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В сети появился тизер фильма «Пятьдесят оттенков свободы»

11 сентября 2017, 15:36

Премьера запланирована на 14 февраля 2018 года.

В сети появился тизер фильма «Пятьдесят оттенков свободы», сообщает Lenta.ru.

Новый фильм является экранизацией третьей части эротического романа Э.Л. Джеймс о Кристиане Грее и Анастейше Стил.

Главные герои в исполнении Джейми Дорнана и Дакоты Джонсон решают связать себя узами брака и провести медовый месяц в сказочном месте. Однако во время отдыха молодая семья сталкивается с призраками своего прошлого.

Режиссером ленты выступил Джеймс Фоули.

Выход ленты приурочен ко Дню святого Валентина — премьера запланирована на 14 февраля 2018 года.

Эротическая франшиза в настоящий момент включает в себя фильмы «Пятьдесят оттенков серого» и «На пятьдесят оттенков темнее». Последняя картина вышла в феврале 2017-го. Мелодрама «Пятьдесят оттенков серого» удостоилась антипремии «Золотая малина» как худший фильм 2015 года.

Видео: YouTube-канал Fifty Shades

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