В сети появился тизер фильма «Пятьдесят оттенков свободы»
11 сентября 2017, 15:36
Премьера запланирована на 14 февраля 2018 года.
В сети появился тизер фильма «Пятьдесят оттенков свободы», сообщает Lenta.ru.
Новый фильм является экранизацией третьей части эротического романа Э.Л. Джеймс о Кристиане Грее и Анастейше Стил.
Главные герои в исполнении Джейми Дорнана и Дакоты Джонсон решают связать себя узами брака и провести медовый месяц в сказочном месте. Однако во время отдыха молодая семья сталкивается с призраками своего прошлого.
Режиссером ленты выступил Джеймс Фоули.
Выход ленты приурочен ко Дню святого Валентина — премьера запланирована на 14 февраля 2018 года.
Эротическая франшиза в настоящий момент включает в себя фильмы «Пятьдесят оттенков серого» и «На пятьдесят оттенков темнее». Последняя картина вышла в феврале 2017-го. Мелодрама «Пятьдесят оттенков серого» удостоилась антипремии «Золотая малина» как худший фильм 2015 года.
Видео: YouTube-канал Fifty Shades
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