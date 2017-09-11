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«Приключенческий» Toyota RAV4 Adventure добрался до США

11 сентября 2017, 15:39

Североамериканский офис японского автогиганта Toyota Motor Corporation официально сообщает о старте продаж в США компактного внедорожника Toyota RAV4 в новом исполнении Adventure

В настоящее время официальные дилеры японского бренда в США уже принимают заказы на новую версию популярного кросса. За указанную минимальную стоимость клиенты получают автомобиль с передним приводом.

В свою очередь, цена модели Toyota RAV4 Adventure 2018 модельного года с системой полного привода составляет $29 395. Помимо этого, для новинки доступно множество опционального оборудования, которое призвано «облегчить жизнь любителя приключений».



Особый кросс Toyota RAV4 Adventure получает модифицированную подвеску, благодаря которой у автомобиля увеличивается дорожный просвет. Уже в «базе» модель получает такие прелести, как специальный пакет Tow Prep Package, включающий более мощный радиатор и дополнительные кулеры для моторного масла и трансмиссионной жидкости.



Помимо всего прочего, в оснащение машины входит множество различных систем помощи водителю, а также комплекс безопасности Toyota Safety Sense P. Визуально модель Toyota RAV4 Adventure 2018 модельного года отличается от обычного кроссовера благодаря уникальным чёрным акцентам и дополнительным защитным пластинам.



Добавим. По информации ряда авторитетных СМИ, в ближайшее время компактный внедорожник Toyota RAV4 получит новую версию от специалистов Toyota Racing Development (TRD). Однако сейчас неизвестно, будет ли это автомобиль с чисто визуальными улучшениями, или же машина получит доработанную техническую начинку.




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