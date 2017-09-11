АО «БРК-Лизинг» профинансировал проект по модернизации молочного завода «Масло-Дел» в Петропавловске

ТОО «Масло-Дел» осуществляет свою деятельность с 1999 года и является участником Программы «Лидеры конкурентоспособности - Национальные чемпионы», реализуемой НУХ «Байтерек».

Акционерное общество «БРК-Лизинг» является дочерней организацией акционерного общества «Банк развития Казахстана» и входит в структуру НУХ «Байтерек».





АО «БРК-Лизинг» в рамках единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» профинансировало проект по модернизации и расширению мощностей молочного завода ТОО «Масло-Дел» в Петропавловске. Общая стоимость проекта составила 6,7 млн евро, из них заемные средства АО «БРК-Лизинг» в размере 4,8 млн. евро направлены на покупку новой производственной линии.





- «БРК-Лизинг», являясь финансовым оператором ГПИИР, проводит работу по обновлению и модернизации основных фондов предприятий обрабатывающей промышленности, что позволит производителям выпускать конкурентоспособную и экспортоориентированную продукцию. В результате, в этом году лизинговый портфель компании увеличился в два раза по сравнению с прошлым и составил 127 млрд.тенге - отметил председатель правления АО «БРК-Лизинг» Нурлан Байбазаров.





ТОО «Масло-Дел» осуществляет свою деятельность с 1999 года и является участником Программы «Лидеры конкурентоспособности - Национальные чемпионы», реализуемой НУХ «Байтерек». В настоящее время предприятие реализует сливочные и растительные масла, маргарин, соусы, сгущенное молоко, пастеризованное молоко и иные масложировые и молочные продукты. На сегодняшний день компания поставляет готовую продукцию на экспорт в страны Европейского Союза, Китай, Россию, Иран, Таджикистан, Киргизстан и Туркменистан.





- Благодаря лизинговому финансированию проекта мы приобрели новую линию производства и упаковки молока и кефира швейцарской компании «Тетра Пак Глобал Дистрибьюшен». Мощность новой линии позволит нам увеличить производство кисломолочной продукции до 72 тысяч тонн в год и закрепить свои позиции на казахстанском рынке, а также увеличить количество продукции, поставляемой на экспорт, - отметил директор предприятия Павел Селиванов.



