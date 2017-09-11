Британка сбежала с £13 тысячами, собранными на мальчишник её жениха

По словам друзей молодого человека, еженедельный доход многих из них составляет примерно 200 фунтов в неделю и на отдых они копили на протяжении нескольких месяцев.

29-летняя девушка решила организовать мальчишник для своего 27-летнего жениха и собрала с каждого друга возлюбленного по 440 фунтов. Молодые люди должны были отправиться в Ибицу, сообщает





В аэропорту жених и его приятели обнаружили, что в числе пассажиров на рейс их нет.





Половина компании решила попробовать спасти каникулы и по горящей путёвке отправилась в Магалуф на Мальорке, а жених, который хотел выяснить отношения с невестой, отправился домой. К тому времени девушка уже успела уехать в неизвестном направлении.





Девушка получила в общей сложности 13 тысяч фунтов стерлингов.



