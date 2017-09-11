Будущий казахский алфавит будет легко писаться и читаться

Сегодня в Мажилисе прошли парламентских слушаний «О вопросах введения единого стандарта алфавита государственного языка на латинской графике», сообщает Zakon.kz.

Своим мнением по поводу перехода казахского языка на латиницу поделился политолог Полетаев Э.Э.

«Стоит отметить, что в тех странах постсоветского пространства, в которых уже произошел переход с кириллицы на латиницу, в свое время не было такого многостороннего и долговременного обсуждения данной проблемы, как это происходит в Казахстане.

Отечественные лингвисты в настоящее время уже определили критерии, которым должен отвечать будущий казахский алфавит на основе латинской графики.

Это модернизированная латынь без избыточных элементов, быстро пишущийся и легко читаемый алфавит с узнаваемыми словами и т.д.

Считаю, что в таком вопросе, как смена алфавита, стоит учитывать не только финансовые расходы, но и морально-психологическую составляющую. То есть переход целесообразно провести так, чтобы причинить гражданам минимум дискомфорта. Для этого необходимо много труда, а также четкое осознание поставленной цели».

Напомним, в республиканской газете «Егемен Қазақстан» вышла программная статья главы государства: «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», в которой Нурсултан Назарбаев предложил план перехода на латинский алфавит. президент отметил, что в 2018 году должны приступить к подготовке специалистов для обучения новому алфавиту и начать готовить учебники на латинице. В следующие два года должны будут проводится организационные и методические работы. Какое-то время будет использоваться и кириллица.