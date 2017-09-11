Реализацию поручений Главы государства обсудили в акимате Карагандинской области
11 сентября 2017, 15:50
Отдельное внимание уделили и развитию агропромышленного комплекса.
Сегодня на аппаратном совещании в областном акимате обсудили поручения Главы государства, озвученные в ходе совместного заседания палат Парламента 4 сентября.
Первым вопросом стала реализация программы модернизации общественного сознания. Ерлан Кошанов отметил, что в этом направлении в нашем регионе ведётся весьма плодотворная работа: реализуется 275 мероприятий. Запущены проекты на общую сумму 7 млрд тенге, из них 4 млрд тенге - это частные инвестиции.
По каждому направлению глава региона дал конкретные поручения.
- Одна из задач, которую перед нами поставил Нурсултан Назарбаев, - реальный рост внутреннего регионального валового продукта на 2,1 % к концу этого года, - сказал Ерлан Кошанов. - Мы по области разработали план мероприятий, всем регионам нужно его выполнять. Асылбек Дуйсебаев, вам поручаю держать ситуацию на контроле, а в декабре представить план работы на следующий год. Особое внимание уделить тем направлениям, которые дадут мультипликативный эффект.
Следующее направление - модернизация ЖКХ. Президент страны поставил задачу сделать эту сферу привлекательной для потенциальных инвесторов, шире использовать механизмы государственно-частного партнёрства. В этом отношении аким области поручил обсудить возможность сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития.
Отдельное внимание уделили и развитию агропромышленного комплекса.
- Нужно сосредоточиться на приоритетных направлениях и искать новые резервы, об этом мы говорим во всех моих поездках, - подчеркнул Ерлан Кошанов. - Это освоение земель, расширение посевных площадей под самые актуальные культуры: масличные, бобовые. В животноводстве нужно наращивать производство кормов. Во многих регионах поголовье скота уменьшается. Особое внимание нужно уделить сельхозкооперации. Во многих наших районах кооперативы созданы только на бумаге - в этом я убеждаюсь в ходе своих поездок.
Чтобы исправить ситуацию, глава региона поручил проследить за тем, как создаются и работают сельхозкооперативы.
Также на аппаратном совещании обсудили вопросы туризма. Ерлан Кошанов поручил разработать план по развитию инфраструктуры и привлечению туристов в Балхаш, Приозёрск, Улытау и Каркаралинск.
В завершение обсуждения Ерлан Кошанов напомнил слова Главы государства о том, что модернизация требует мобилизации всех сил, поэтому местные исполнительные органы должны работать слаженно и с максимальной отдачей.
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