Реализацию поручений Главы государства обсудили в акимате Карагандинской области

Сегодня на аппаратном совещании в областном акимате обсудили поручения Главы государства, озвученные в ходе совместного заседания палат Парламента 4 сентября.





Первым вопросом стала реализация программы модернизации общественного сознания. Ерлан Кошанов отметил, что в этом направлении в нашем регионе ведётся весьма плодотворная работа: реализуется 275 мероприятий. Запущены проекты на общую сумму 7 млрд тенге, из них 4 млрд тенге - это частные инвестиции.

По каждому направлению глава региона дал конкретные поручения.





- Одна из задач, которую перед нами поставил Нурсултан Назарбаев, - реальный рост внутреннего регионального валового продукта на 2,1 % к концу этого года, - сказал Ерлан Кошанов. - Мы по области разработали план мероприятий, всем регионам нужно его выполнять. Асылбек Дуйсебаев, вам поручаю держать ситуацию на контроле, а в декабре представить план работы на следующий год. Особое внимание уделить тем направлениям, которые дадут мультипликативный эффект.









Следующее направление - модернизация ЖКХ. Президент страны поставил задачу сделать эту сферу привлекательной для потенциальных инвесторов, шире использовать механизмы государственно-частного партнёрства. В этом отношении аким области поручил обсудить возможность сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития.





Отдельное внимание уделили и развитию агропромышленного комплекса.





- Нужно сосредоточиться на приоритетных направлениях и искать новые резервы, об этом мы говорим во всех моих поездках, - подчеркнул Ерлан Кошанов. - Это освоение земель, расширение посевных площадей под самые актуальные культуры: масличные, бобовые. В животноводстве нужно наращивать производство кормов. Во многих регионах поголовье скота уменьшается. Особое внимание нужно уделить сельхозкооперации. Во многих наших районах кооперативы созданы только на бумаге - в этом я убеждаюсь в ходе своих поездок.









Чтобы исправить ситуацию, глава региона поручил проследить за тем, как создаются и работают сельхозкооперативы.





Также на аппаратном совещании обсудили вопросы туризма. Ерлан Кошанов поручил разработать план по развитию инфраструктуры и привлечению туристов в Балхаш, Приозёрск, Улытау и Каркаралинск.





В завершение обсуждения Ерлан Кошанов напомнил слова Главы государства о том, что модернизация требует мобилизации всех сил, поэтому местные исполнительные органы должны работать слаженно и с максимальной отдачей.



