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Ученый объяснил, как вспышки на Солнце влияют на организм

11 сентября 2017, 15:53

"Кто-то будет испытывать головную боль, а кто-то нет".

Вспышки на Солнце оказывают воздействие на человеческий организм, но все зависит от индивидуальной реакции. Об этом заявил глава Научно-исследовательского института ядерной физики им. Д.В. Скобельцына МГУ им. М.В. Ломоносова (НИИЯФ МГУ) Михаил Панасюк, сообщает РИА Новости.

"Вспышки на Солнце должны приводить к каким-то эффектам, но другое дело, что все зависит от тела конкретного человека. Кто-то будет испытывать головную боль, а кто-то нет", — сказал Панасюк.

Он пояснил, что наше тело "представляет собой воду – вода проводимая, если идут изменения в электромагнитном поле, то внутри нас что-то должно происходить".

Вспышка на Солнце, произошедшая 6 сентября, стала самой мощной за последние 12 лет. Ей был присвоен балл X9.3. Последний взрыв подобной силы фиксировался 12 лет назад — 7 сентября 2005 года. Солнечное пятно, на территории которого произошла вспышка, осталось активным до 8 сентября, оно испустило еще три средние и одну сильную вспышку.

Фото: © NASA / GSFC/SDO

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