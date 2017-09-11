Ученый объяснил, как вспышки на Солнце влияют на организм
11 сентября 2017, 15:53
"Кто-то будет испытывать головную боль, а кто-то нет".
Вспышки на Солнце оказывают воздействие на человеческий организм, но все зависит от индивидуальной реакции. Об этом заявил глава Научно-исследовательского института ядерной физики им. Д.В. Скобельцына МГУ им. М.В. Ломоносова (НИИЯФ МГУ) Михаил Панасюк, сообщает РИА Новости.
"Вспышки на Солнце должны приводить к каким-то эффектам, но другое дело, что все зависит от тела конкретного человека. Кто-то будет испытывать головную боль, а кто-то нет", — сказал Панасюк.
Он пояснил, что наше тело "представляет собой воду – вода проводимая, если идут изменения в электромагнитном поле, то внутри нас что-то должно происходить".
Вспышка на Солнце, произошедшая 6 сентября, стала самой мощной за последние 12 лет. Ей был присвоен балл X9.3. Последний взрыв подобной силы фиксировался 12 лет назад — 7 сентября 2005 года. Солнечное пятно, на территории которого произошла вспышка, осталось активным до 8 сентября, оно испустило еще три средние и одну сильную вспышку.
Фото: © NASA / GSFC/SDO
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4877368-70799d274fe35adee440493bc6a2fd86
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...