Касым-Жомарт Токаев встретился с вице-президентом Индонезии
11 сентября 2017, 15:54
Стороны обсудили перспективы укрепления казахстанско-индонезийского межпарламентского диалога.
Председатель Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев встретился с вице-президентом Индонезии Юсуфом Калла, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.
К. Токаев поблагодарил индонезийскую делегацию за участие в первом Саммите ОИС по науке и технологиям, проводимом по инициативе Президента Нурсултана Назарбаева. Спикер Сената подчеркнул, что в Казахстане с интересом наблюдают за достижениями Индонезии в осуществлении социально-экономических реформ и создании государства с динамично развивающейся экономикой. Ю. Калла поздравил Казахстан с успешным проведением форума ОИС и отметил большой потенциал сотрудничества в сфере политических, экономических, технологических и инвестиционных контактов.
К. Токаев проинформировал собеседника об инициативах Казахстана по развитию межконфессионального диалога, а также о повестке дня предстоящего в октябре 2018 года VI Съезда лидеров мировых и традиционных религий, выразил надежду на участие индонезийских руководителей в предстоящем форуме.
Стороны обменялись мнениями по вопросам укрепления взаимодействия в области исламского образования, идеологического противодействия экстремизму и терроризму. Участники встречи также обсудили перспективы укрепления казахстанско-индонезийского межпарламентского диалога.
Автор: Екатерина Ионова
Фото: parlam.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4877369-8b775586f543d8d2f7f1329e5d1b4843
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...