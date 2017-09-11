Председатель Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев встретился с вице-президентом Индонезии Юсуфом Калла , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.





К. Токаев поблагодарил индонезийскую делегацию за участие в первом Саммите ОИС по науке и технологиям, проводимом по инициативе Президента Нурсултана Назарбаева. Спикер Сената подчеркнул, что в Казахстане с интересом наблюдают за достижениями Индонезии в осуществлении социально-экономических реформ и создании государства с динамично развивающейся экономикой. Ю. Калла поздравил Казахстан с успешным проведением форума ОИС и отметил большой потенциал сотрудничества в сфере политических, экономических, технологических и инвестиционных контактов.









К. Токаев проинформировал собеседника об инициативах Казахстана по развитию межконфессионального диалога, а также о повестке дня предстоящего в октябре 2018 года VI Съезда лидеров мировых и традиционных религий, выразил надежду на участие индонезийских руководителей в предстоящем форуме.





Стороны обменялись мнениями по вопросам укрепления взаимодействия в области исламского образования, идеологического противодействия экстремизму и терроризму. Участники встречи также обсудили перспективы укрепления казахстанско-индонезийского межпарламентского диалога.





Автор: Екатерина Ионова