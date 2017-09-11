Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 336,74, USDKZT_TOM = 336,35 EURKZT_TOD = 405,50, RUBKZT_TOD = 5,8804, RUBKZT_TOM = 5,8800, USDKZT_0_001 = +9,2980 % годовых, USDKZT_0_002 = +9,2532 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 336,74 тенге за доллар США при объеме торгов 108 600 тыс. долларов США;

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOМ) составил 336,35 тенге за доллар США при объеме торгов 10 000 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 405,50 тенге за евро при объеме торгов 50 тыс. евро;

- по евро с расчетами T+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0, T+1 и Т+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,8804 тенге за рубль при объеме торгов 25 000 тыс. рублей;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+1 в тенге (RUBKZT_TOМ) составил 5,8800 тенге за рубль при объеме торгов 572 000 тыс. рублей;

- по китайскому юаню с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 336,49 тенге за доллар (+2,20 тенге), суммарный объем торгов - 163 650 тыс. USD (-4 500 тыс. USD).

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +9,2980 % годовых при объеме торгов 137 500 тыс. USD;

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +9,2532% годовых при объеме торгов 251 500 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 24 банка.