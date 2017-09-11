Во Франкфурт едет заднеприводное купе Audi R8

В преддверии открытия автосалона во Франкфурте-2017 спортивное подразделение Audi Sport официально анонсировало премьеру новой модификации суперкара Audi R8, который использует классический привод на заднюю ось.

По этому поводу производитель опубликовал на своей официальной страничке интригующий тизер новинки, которая «кутит жуков». Казалось бы, что здесь необычного?! Стоит напомнить, что в настоящее время все версии модели Audi R8 нового поколения оснащаются полноприводной трансмиссией.





А вот на автосалоне во Франкфурте 2017 года дебатирует заднеприводный автомобиль. Нетрудно представить, с каким энтузиастом примут новинки любители дрифтить и ездить боком.





Однако стоит отметить, что в настоящий момент нет какой-либо информации о техническом оснащении новой версии модели. Как отмечают наши зарубежные коллеги, в моторном отсеке купе находится хорошо знакомый двигатель 5.2 V10 FSI, мощностью 532 лошадиные силы.





Впрочем, гадать и делать предположения осталось недолго, поскольку Международный автосалон во Франкфурте-2017 распахнёт свои двери для прессы уже завтра, 12 сентября. Как мы отмечали ранее, новинка может получить название Audi R8 GT. Хотя официально эта информация не подтверждена.



