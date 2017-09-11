Аким ЮКО: Для устранения кадрового дефицита, необходимо решать жилищные вопросы

Для решения проблемы с дефицитом кадров в области, необходимо в каждом районе, городе строить служебное жилье, передает пресс-служба акима ЮКО.





Об этом сегодня на селекторном совещании сообщил аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев и поручил руководителям соответствующих ведомств незамедлительно принять меры, направленные на решение этого вопроса.





На совещании, проведенном с участием районных, городских акимов и руководителей управлений, обсуждалась проблема кадрового дефицита в государственной и бюджетной сферах и пути ее решения.





Глава региона подчеркнул необходимость создания максимально комфортных условий для каждого сотрудника.









«Чтобы нанять квалифицированного работника, в первую очередь мы должны решить проблему с жильем. Для этого, управлению строительства поручаю начать в этом году, в каждом сельском округе области строительство двухэтажных 20-ти квартирных домов, а в районных центрах строительство 30-40 квартирных многоэтажных жилых домов по типовому образцу. Таким образом, мы устраним дефицит специалистов и достигнем качественных показателей.





Кроме того, это эффективный способ нанять специалистов в регионе через механизм ротации, улучшить качество работы и подготовить квалифицированный персонал», - сказал аким.









Кроме того, глава региона отметил, что путем строительства жилья будут оцениваться индикаторные показатели и деятельность акимов районов.





Выступая на совещании, глава управления образования Исатай Сагындыков отметил, что от 15 акиматов районов и городов области и отраслевых управлений, по 87 специальностям поступило 14374 заявок.









«На сегодня можно сказать, что реализуемые государством программы «Молодежная практика» и «С дипломом - в село», направленные на возвращение в сёла больше молодых специалистов, оказывают положительное влияние. Однако проблема нехватки специалистов в удаленных школах остается проблемой. Например, из-за низкой рабочей нагрузки и отсутствия жилья учителя неохотно едут в поселки», - сказал И. Сагындыков.





Также, очевидна проблема с нехваткой медицинских работников и обеспечения их жильем в сфере здравоохранения. Так, по словам начальника управления Мукана Егизбаева, в период с 2007 по 2016 годы, управлением здравоохранения было задействовано 1085 молодых специалистов в сельской местности, а 293 молодых людей были обеспечены жильем со стороны сельских акиматов. В настоящее время в медицинских организациях, подведомственных управлению здравоохранения отмечается нехватка 265 специалистов, в том числе 157 специалистов в сельской местности. Также главный врач области сообщил, что 180 специалистов, работающих в сельской местности, нуждаются в жилье. Тем не менее, государство оказывает поддержку молодым специалистам.









«Из областного бюджета молодым специалистам выплачиваются денежные компенсации и платежи в размере 100 тысяч тенге. Теперь, при Вашей поддержке, каждому специалисту, который направляется в сельскую местность выплачивается 1 миллион тенге. В случае, если молодой специалист в течение 5 лет решил возвратиться, то он должен вернуть эти деньги в бюджет. Данный проект впервые по республике реализуется в Южно-Казахстанской области», - отметил М.Егизбаев.





В то же время, стоит отметить, что идея строительства многоэтажного жилья в населенных пунктах региона поможет последовательно решить вышеупомянутые проблемы.





Наряду с этим, на селекторном совещании были рассмотрены результаты оценки эффективности местных исполнительных органов. Аким области поручил всем государственным служащим и акимам районов, городов и руководителям управлений соблюдать этические нормы и начать их с руководства.





Фото: Мырзалиев Самат



