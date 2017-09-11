Китай запретит производство и продажу машин с ДВС

Китайское правительство планирует полностью запретить производство и продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Соответствующее заявление сделал замминистра промышленности и информатизации страны Синь Гобин в минувшую субботу, выступая на автомобильном форуме в Тяньцзине. Его слова приводит Bloomberg.





Чиновник отметил, что в настоящее время правительство совместно с другими регулирующими органами разрабатывает график, в соответствии с которым будет проходить отказ от машин с ДВС. «Этот шаг окажет глубокое влияние на окружающую среду и рост автомобильной промышленности Китая», – добавил он.





Китай – крупнейший в мире рынок автомобилей, как традиционных, так и электрических. Поэтому решения такого уровня не могут не затронуть индустрию в целом. Уже сейчас в стране принят мандат, в соответствии с которым в 2018 году доля машин с нулевым уровнем выбросов в продажах автобрендов должна достигнуть 8%, а к 2020-му увеличиться до 12%. Прошлой осенью министерство промышленности и информатизации Китая опубликовало дорожную карту, в соответствии с которой к 2030 году 40% автопарка страны следует перевести на электротягу. Как следствие, ведущие производители, работающие в стране – включая General Motors, Volkswagen, Toyota, Daimler и Ford – объявили о создании в Китае новых электромобильных производств.





В европейских странах наблюдается та же тенденция. Государства устанавливают сроки полного отказа от машин с ДВС в пределах от 2025 до 2040 года. Недавно к ним присоединилась Шотландия: несмотря на свою зависимость от официального Лондона, королевство хочет запретить авто на бензине и дизеле на восемь лет раньше Англии – уже в 2032 году.



