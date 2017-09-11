Выжившую после наезда трамвая в Павлодаре девочку переводят в отделение травматологии

Пациентка все также получает консервативное лечение, операций и переливаний донорской крови ей не требуются.

Состояние восьмилетней пациентки, попавшей в реанимацию после наезда трамвая, врачи павлодарской детской областной больницы оценивают как «средней тяжести», передает pavlodarnews.kz . Об этом агентству сообщила пресс-секретарь регионального управления здравоохранения Махаббат Мухамадиева.





- Сейчас девочка по-прежнему находится в реанимации, - рассказала собеседница. – Но завтра-послезавтра готовится ее перевод в отделение травматологии. Пациентка все также получает консервативное лечение, операций и переливаний донорской крови, по словам врачей, ей не требуются.





Напомним , ДТП произошло в минувший четверг, 7 сентября в 7:43. Под колесами трамвая оказались две ученицы СОШ №4 2007 и 2009 годов рождения, в результате старшая девочка погибла, а младшая была госпитализирована в детскую облбольницу с ушибом головного мозга и политравмой.





Известно, что обе школьницы воспитывались в одной малообеспеченной семье. Отец их скончался год назад, их мать 38-летняя Шынар Уалитова воспитывала девочек одна. Кроме дочерей у женщины есть двухлетний сын.





Погибшая десятилетняя девочка в субботу была похоронена рядом с отцом в Качирском районе. На место трагедии - перекресток улиц Ломова и Катаева - павлодарцы несут цветы и игрушки.





В минувшую субботу суд №2 города Павлодара санкционировал арест на два месяца вагоновожатой, которая в момент трагедии была за управлением трамваем. Известно, что у подозреваемой есть шестилетняя дочь.





Светлана Воронова.



