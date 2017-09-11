Порошенко назвал преступлением пересечение Саакашвили границы Украины
11 сентября 2017, 16:27
Инцидент с экс-губернатором Одесской области следует рассматривать исключительно в правовом поле, отметил президент Украины.
Президент Украины Петр Порошенко назвал преступлением факт пересечения экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили границы страны, сообщает ТАСС.
Порошенко считает, что Саакашвили мог подать в суд для защиты своей позиции.
"Вместо этого совершено преступление", - отметил президент, добавив, что теперь дело за правоохранительными органами.
Кроме того, он отметил, что "этот инцидент абсолютно не требует политических комментариев". "Его мы будем комментировать исключительно в правовом поле", - указал Порошенко, подчеркнув также, что на границе "пограничники сделали правильно - не воспользовались оружием".
"Этот инцидент абсолютно не требует политических комментариев", - заявил украинский лидер.
Фото: Сегодня
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