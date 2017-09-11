Президент Азербайджана помиловал блогера

Президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал блогера Александра Лапшина, приговоренного бакинским судом к трем годам лишения свободы , передает телеканал " , передает телеканал " Россия 24 ".





Лапшин, известный под ником puertto, был осужден за незаконное посещение Нагорного Карабаха без согласования с Баку в апреле 2011 года и октябре 2012. В своих обращениях в соцсетях блогер выступал с призывами признать независимость самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики. Блог Лапшина посвящен путешествиям.





В конце 2016 года Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана, который включил его в "черный список". В июне 2015 года блогер снова въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту благодаря разнице правил в правописании в документах.





16 декабря 2016 года генпрокуратура Белоруссии приняла решение удовлетворить запрос Баку и выдать блогера. Помощь Лапшину оказывали российские и израильские дипломаты — у него двойное гражданство.



