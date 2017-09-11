Президент Азербайджана помиловал блогера
11 сентября 2017, 16:37
Блогер был приговорен к трем годам лишения свободы.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал блогера Александра Лапшина, приговоренного бакинским судом к трем годам лишения свободы, передает телеканал "Россия 24".
Лапшин, известный под ником puertto, был осужден за незаконное посещение Нагорного Карабаха без согласования с Баку в апреле 2011 года и октябре 2012. В своих обращениях в соцсетях блогер выступал с призывами признать независимость самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики. Блог Лапшина посвящен путешествиям.
В конце 2016 года Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана, который включил его в "черный список". В июне 2015 года блогер снова въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту благодаря разнице правил в правописании в документах.
16 декабря 2016 года генпрокуратура Белоруссии приняла решение удовлетворить запрос Баку и выдать блогера. Помощь Лапшину оказывали российские и израильские дипломаты — у него двойное гражданство.
Фото: 1news.az
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